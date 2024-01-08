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Диетолог рассказала, кому противопоказан горький шоколад
Питание и еда

Сегодня, 19:15

1 мин.

Диетолог рассказала, кому противопоказан горький шоколад

Мария Маковей
Автор
Плитка шоколада.
Фото Anastassia LAURENT/istockphoto.com
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В интервью радио Sputnik врач гастроэнтеролог, диетолог Наталья Сычева рассказала, кому необходимо отказаться от горького шоколада.

По ее словам, лицам, страдающим мигренью, повышенным давлением, а также склонным к ожирению и диабету второго типа, лучше не есть это кондитерское изделие. В горьком шоколаде содержится вещество, которое способно вызвать спазм сосудов, что провоцирует головную боль или проблемы с артериальным давлением.

«Если у человека сахарный диабет второго типа или ожирение, горький шоколад также нужно ограничить. Нет полных противопоказаний, но суточная порция должна быть не более 20-30 граммов», — уточнила доктор.

Также врач объяснила, что продукт может привести к увеличению оттока желчи, что опасно для тех, кто страдает патологиями желчного пузыря. Поэтому перед употреблением горького шоколада необходимо проконсультироваться с врачом.

«Противопоказание для горького шоколада — индивидуальная непереносимость компонентов, из которых он состоит. Например, аллергия на какао-масло», — добавила Сычева.

Кроме того, специалист предупредила, что давать горький шоколад детям до пяти лет строго запрещено.

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