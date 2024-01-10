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Кардиолог назвал три продукта для снижения холестерина
Питание и еда

Сегодня, 16:10

1 мин.

Кардиолог назвал три продукта для снижения холестерина

Мария Маковей
Автор
Овощи, зелень и фрукты на сером фоне
Фото nikkimeel/istockphoto.com
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Кардиолог Дэвид Сабгир рассказал порталу EatingWel, что зелень, авокадо и цитрусовые помогают в борьбе с «плохим» холестерином. Шпинат, кале, брокколи и другие листовые содержат каротиноиды и лютеин. Эти вещества улучшают состояние сердца и сосудов.

Авокадо — это единственный фрукт, где содержатся мононенасыщенные жиры и отсутствует сахар. Благодаря уникальному составу он отлично борется с «плохим» холестерином.

Цитрусовые содержат огромное количество растворимой клетчатки — пектина. Эксперт подчеркнул, что это вещество стимулирует организм к снижению уровня липопротеинов низкой плотности.

Авокадо польза и&nbsp;вред. Авокадо: польза и вред для здоровья
Польза и вред
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