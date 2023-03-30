Диетолог назвала топ-3 продукта для очистки организма от шлаков

В издании «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-диетолога Марины Сорокиной о продуктах, которые помогут избавить организм от шлаков и токсинов. «Такие процедуры важны особенно тем людям, в рационе питания которых хоть редко, но все-таки появляются сладкая газировка, колбасные изделия, выпечка и прочие продукты с трансжирами, сахаром, консервантами», — предупредила специалист. Очищать организм лучше в условиях санатория или специализированной клиники с помощью физиопроцедур и особых препаратов. При этом меняют и питание — в него добавляют больше полезных и насыщенных витаминами продуктов.

Чтобы очиститься от шлаков и токсинов в домашних условиях, Марина Сорокина порекомендовала ежедневно в течение двух недель есть чернослив, овсяную кашу и свеклу. Сладкие плоды чернослива бережно очищают кишечник, нормализуют работу почек, убирают воспаления в мочевом пузыре и обогащают организм витаминами и минералами. Овсяная каша улучшает работу всех органов, ее можно есть даже больным сахарным диабетом, но готовить на воде, а не на молоке. Свекла — один из главных помощников в очистке кишечника. Ломтики отварной свеклы без добавления майонеза, соуса, сметаны и соли помогут вывести лишнюю жидкость из организма, нормализовать артериальное давление и укрепить стенки сосудов. «Кроме того, включив свеклу в свой рацион, вы навсегда забудете о таких неприятностях, как запоры и вздутие живота», — подытожили в издании.

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