Как понять, что организму нужен детокс? Отвечают нутрициологи

Детокс для многих стал такой же неотъемлемой составляющей образа жизни, как занятия йогой, правильное питание и кофе на растительном молоке. Между тем не все специалисты считают очищение организма полезной процедурой. Нутрициологи Ольга Деккер и Ирина Козлачкова помогли разобраться в этом вопросе.

Что такое детокс и для чего он нужен

Детокс — процедура принудительного очищения организма от токсинов, шлаков и других вредных веществ. Его часто проводят перед праздниками или после них, чтобы без диет и физических нагрузок быстро скинуть пару кило.

Поклонники этого метода и некоторые врачи считают, что детокс нужен для улучшения здоровья и настроения. В то же время решение о проведении детокса люди чаще всего принимают самостоятельно, без оглядки на состояние здоровья и без консультаций со специалистом. Последствия могут быть печальными.

Как понять, что организму нужен детокс

Чаще всего решение «почистить» организм приходит, если есть следующие симптомы:

постоянная усталость;

бессонница или другие нарушения сна;

проблемы с пищеварением;

тусклая кожа или появление воспалений;

лишний вес.

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Как проводится детокс

Есть несколько основных способов проведения детокса:

изменение питания (уменьшение количества калорий, исключение из рациона вредных продуктов, увеличение потребления овощей и фруктов);

прием специальных препаратов (пищевых добавок, которые помогают организму избавляться от токсинов);

клизмы или колоноскопия;

сауна и другие процедуры.

Довольно популярен детокс на соках или на воде. Но такая диета даст только временный эффект.

Противопоказания для проведения детокса

Важно оценить свое здоровье и понять, нет ли медицинских противопоказаний для проведения детокса. Детокс может быть опасен:

при диабете;

при болезнях почек;

при болезнях печени;

при болезнях сердца.

Состояние здоровья нужно оценивать при всех видах детокса. Особое внимание важно обратить на противопоказания, если выбран детокс на основе изменения типа питания. Нежелательно проводить детокс беременным женщинам и детям.

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