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Сегодня, 12:05

Диетолог назвала продукты, которые нужно есть после 40

Ольга Стрельникова
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Рыба, орехи, масло и прочее.
Фото Freepik/jcomp

Издание «Кубанские новости» поделилось рекомендациями врача-диетолога Оксаны Дмитриевой о том, как нужно питаться после 40 лет, чтобы отлично выглядеть и хорошо себя чувствовать. «Я рекомендую есть больше продуктов, богатых Омега-3 жирными кислотами. Они незаменимы для поддержания здоровья. Исследования ученых показали: они тормозят возрастные заболевания мозга. Кроме того, Омега-3 помогают поддерживать в тонусе память, логику и другие когнитивные способности», — пояснила специалист. Также Омега-3 нормализуют сон, улучшают зрение, снижают тревожность, защищают сердечно-сосудистую систему и уменьшают воспаления.

Оксана Дмитриева порекомендовала после 40 лет обязательно включать в рацион печень трески, скумбрию, лосося, сельд, льняное масло, семена чиа и грецкие орехи. По ее словам, если употреблять эти продукты два раза в неделю, можно восполнить дефицит необходимых питательных веществ.

Ранее мы рассказывали, что нужно есть женщинам, чтобы после 40 лет оставаться красивыми.

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Советы и рекомендации
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