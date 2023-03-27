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Сегодня, 15:20

Врач предупредила о напитках, которые снижают эффективность витаминов

Ольга Стрельникова
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Стакан с водой и витамины.
Фото Freepik/freepik

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik рассказала, что положительное воздействие витаминов на организм может уменьшаться из-за привычки начинать утро с крепкого чая или кофе. «Если выпить некрепкий чай или кофе до еды, даже за 10-15 минут перед едой, ничего страшного не будет. Но если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично», — предупредила специалист. Переваривание витаминов в желудке идет 40-90 минут, дальше они перемещаются в тонкий кишечник и там усваиваются. Поэтому после приема пищи и витаминов лучше подождать 40 минут и лишь после этого выпить чай или кофе.

Помешать витаминам усвоиться или замедлить процесс могут и другие напитки, например, кисель, особенно густой. «Он не заблокирует, но замедлит их усвоение. По количеству мы получим столько, сколько нужно, но замедление приведет к тому, что в организм будут поступать «крошечки» витаминов, то есть не те дозировки, которые нужны ему для полноценной работы» — рассказала Анна Белоусова.

Также стоит остерегаться сочетания витаминов с газированными напитками. «Есть мнение, что пузырьки углекислого газа из газированных напитков якобы доходят до тонкого кишечника и блокируют его ворсинки, которые играют важную роль в пищеварении. Такая точка зрения существует, но она не подтверждена научно», — пояснила диетолог.

Запивать витамины можно водой, компотом из сухофруктов, морсами из любых ягод или отваром шиповника. Последний помогает многим полезным веществам лучше усваиваться, подытожила Анна Белоусова.

Ранее мы рассказывали о витаминах, которых не хватает весной.

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