10 лучших домашних упражнений для плоского живота

Тренироваться можно не только в зале, но и дома. Плюсы таких занятий очевидны: не нужно покупать дорогостоящий абонемент, подстраиваться под расписание фитнес-клуба. К тому же расходы на инвентарь тоже минимальны. Достаточно иметь только коврик, а в некоторых случаях не понадобится даже он.

Кто-то для того, чтобы уменьшить объем талии, изнуряет себя диетами, другие готовы подолгу крутить обруч или делать вакуум живота.

Подобрали 10 простых и эффективных упражнений для пресса, которые можно выполнять, не выходя из дома.

Подъемы корпуса

Исходное положение: лежа на спине, согните ноги в коленных суставах, стопы расположите на коврике, руки согните, ладони заведите за голову или держите перед корпусом.

Фото Freepik

Техника выполнения:

На выдохе поднимите корпус, отрывая от пола только голову, плечи и лопатки.

Не поднимайте поясничный отдел позвоночника.

Следите за положением головы — не приближайте подбородок к груди и не запрокидывайте голову.

Со вдохом вернитесь в исходное положение.

Махи ногами

Исходное положение: лежа на спине, ноги поднимите вертикально, руки расположите вдоль тела.

Фото istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Техника выполнения:

Если затруднительно полностью выпрямить ноги, согните их немного в коленях.

Опускайте и поднимайте попеременно правую затем левую ногу.

Следите за положением спины — она полностью должна быть прижата к коврику.

Велосипед

Исходное положение: лежа на спине, руки согните и заведите ладони за голову, либо держите их рядом с ушами, ноги согните в коленных суставах и поднимите над ковриком так, чтобы голени были примерно параллельны по отношению к полу.

Фото Freepik/master1305

Техника выполнения:

Приподнимите голову, плечи и лопатки над ковриком.

Приближайте правый локоть и левое колено друг к другу.

Затем поменяйте положение, приближая левый локоть и правое колено.

Движение на сведение выполняйте на выдохе.

Не задерживайте дыхание.

Планка

Исходное положение: примите упор лежа, ладони расположите под плечевыми суставами, стопы — на ширине таза, держите спину ровной, не допускайте прогиба и не округляйте ее.

Фото Freepik/drazenzigic

Техника выполнения:

Удерживайте положение до одной минуты, напрягая мышцы живота.

Дышите ровно, не задерживайте дыхание.

Равномерно распределяйте вес тела между всех точек опоры — между стопами и ладонями.

Скалолаз

Исходное положение: примите упор лежа, встаньте в планку.

Фото istockphoto.com/gorodenkoff

Техника выполнения:

Приподнимите правую ногу.

Согните ее в коленном суставе.

С выдохом потянитесь коленом вперед между рук.

На вдохе поставьте ногу в исходное положение.

Выполните то же самое другой ногой.

Совершайте движения ногами поочередно до одной минуты.

Сохраняйте темп, который комфортен. В дальнейшем его можно будет увеличить.

Обратные скручивания

Исходное положение: лежа на спине, руки расположите вдоль тела, ноги согните в коленях, стопы — на коврике.

Фото Freepik

Техника выполнения:

С выдохом подтяните колени к корпусу, приподнимая немного таз.

Голову, спину, лопатки не поднимайте.

Затем вернитесь в исходное положение.

Старайтесь таз опускать подконтрольно.

Поза «лодки» из йоги

Исходное положение: сидя, ноги согните в коленях, стопы расположите на коврике.

Фото istockphoto.com/zoranm

Техника выполнения:

Поднимите согнутую правую ногу.

Удержите положение на несколько дыхательных циклов.

Опустите ее.

Поднимите согнутую левую ногу.

Удержите положение на несколько дыхательных циклов.

Опустите ее.

Затем поднимите обе, зафиксируйте положение, но не задерживайте дыхание.

Если в области спины испытываете дискомфорт, немного опустите ноги, приближая стопы к полу.

Если поза дается достаточно легко, попробуйте разогнуть ноги полностью.

Скручивания с согнутыми ногами

Исходное положение: лежа на спине, разведите руки в стороны, ноги согните и поднимите так, чтобы между голенью и бедром был примерно прямой угол.

Фото istockphoto.com/PeopleImages

Техника выполнения:

Опустите ноги вправо, одновременно голову поверните влево.

Поменяйте положение, сделайте то же самое в другую сторону.

Следите, чтобы лопатки оставались прижатыми к коврику, плечи не должны подниматься.

В качестве усложнения можно увеличивать угол между голенью и бедром, разгибая ноги.

Махи руками и ногами

Исходное положение: лежа на спине.

Фото istockphoto.com/insta_photos

Техника выполнения:

Поднимите обе ноги.

Постарайтесь их выпрямить, если это затруднительно, немного согните в коленях.

Приподнимите корпус — голову, плечевые суставы и лопатки. Поясничный отдел не отрывайте от коврика.

Поднимите руки, потянитесь ими к стопам.

Опустите одновременно правую ногу и левую руку.

Голову немного поверните влево.

Затем поднимите их.

Опустите левую ногу и правую руку.

Голову немного поверните вправо.

Затем поднимите их.

Не задерживайте дыхание.

«Ножницы»

Исходное положение: лежа на спине, руки расположите вдоль тела, ноги прямые под углом не менее 45 градусов от пола.

Фото Freepik/Maridav

Техника выполнения:

С выдохом скрестите ноги.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Контролируйте положение спины — она обязательно должна быть прижата к полу, как и затылок, и лопатки.

Если возникают сложности с выполнением, можно поднять ноги выше или немного согнуть в коленях, так будет проще.

Еще один вариант — приподнять корпус, упереться руками в пол так, чтобы локти были под плечами, а спина оставалась прямой.

Количество повторов упражнений и подходов зависит от исходной физической подготовки, состояния здоровья и целей тренировочного процесса.

Можно их выполнять по кругу по несколько раз каждое. И так несколько кругов. А можно уделить каждому по одной минуте. Таким образом, основная часть займет всего лишь десять минут. Плюс время на разминку в начале и растяжку в конце. Итого, не более 20 минут на тренировку — время, которое вполне реально выделить для укрепления мышц живота в течение дня.

Важно ориентироваться на самочувствие, увеличивать нагрузку постепенно. Также следует не забывать про питьевой режим и питание. Старайтесь не принимать пищу непосредственно перед тем, как планируете выполнять упражнения на пресс.

Для домашней тренировки, как и для любой другой, подбирайте удобную одежду, которая не будет стеснять движения. Занимаясь, позаботьтесь о температурном режиме в помещении. Обеспечьте доступ свежего воздуха, открыв окна или включите кондиционер.

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