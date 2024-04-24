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Тренер объяснила, чем полезна поза дерева для организма
Фитнес

Сегодня, 14:00

1 мин.

Тренер объяснила, чем полезна поза дерева для организма

Мария Маковей
Автор
Девушка в позе дерева на берегу моря
Фото aluxum/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала «СЭ» о пользе позы дерева. По ее словам, эта базовая асана способствует развитию нескольких качеств. Первое из них — баланс. Кроме того, поза дерева учит концентрации внимания, направлена на достижение как внешнего, так и внутреннего равновесия.

Также эта асана укрепляет мышцы ног, включая внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия. Еще она благоприятно воздействует на нервную систему. Учит терпению и сосредоточенности, дарит ощущение силы и уверенности в себе.

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