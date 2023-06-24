5 упражнений, которые можно делать лежа
В режиме насыщенного рабочего дня не каждый может выделить время для посещения фитнес-клуба. Но вполне можно заниматься дома. В этом есть определенные преимущества: не нужно покупать дорогостоящий абонемент и тратить время на дорогу.
Чтобы привести себя в форму в домашних условиях, потребуется коврик и желание меняться. После напряженного дня оптимальными будут упражнения, которые можно делать лежа. А по утрам для этого даже не придется вставать с постели.
Условно такие упражнения можно разделить на несколько групп:
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упражнения лежа на спине;
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упражнения лежа на животе;
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упражнения на боковой части тела.
Каждая из этих категорий обладает своими преимуществами. Для некоторых людей такой тренировочный подход имеет особое значение. Например, в тех случаях, когда нет возможности использовать другие методы. Это бывает, если какая-либо травма или заболевание препятствует выполнению упражнений из положения стоя или сидя, например, мозоль на стопе.
Скручивания
Исходное положение: лежа на спине.
Техника выполнения:
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Поднимите ноги и согните их под прямым углом в коленях.
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Руки разведите в стороны.
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Опустите согнутые ноги вправо, голову поверните влево.
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Затем вернитесь в исходное положение.
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Опустите ноги влево, голову поверните вправо.
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Вернитесь в исходное положение.
Упражнение позволяет вытягивать позвоночник. Помимо этого укрепляются мышцы живота, спины и ног.
Махи ногами
Исходное положение: лежа на спине. Руки расположите вдоль тела. Поднимите ноги так, чтобы между бедрами и корпусом было примерно 90 градусов. Если сложно полностью выпрямить ноги, согните их немного в коленных суставах.
Техника выполнения:
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Опустите правую ногу. Следите, чтобы спина оставалась полностью прижата к полу.
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Поднимите правую ногу.
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Опустите левую ногу.
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Вернитесь в исходное положение, подняв ее.
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Выполняйте поочередные махи ногами, не задерживая дыхание.
Это упражнение позволяет в большей степени работать над укреплением мышц живота, а также воздействует на мышцы ног и улучшает мобильность тазобедренных суставов.
Боковые подъемы ног
Исходное положение: лежа на правом боку.
Техника выполнения:
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Поднимите левую ногу. Осуществляйте движение в допустимом диапазоне.
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Выполните 20-30 махов.
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Повернитесь на левый бок.
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Выполните 20-30 махов правой ногой.
Ягодичный мост
Исходное положение: лежа на спине. Согните ноги в коленных суставах. Расположите стопы под коленями, руки — вдоль тела.
Техника выполнения:
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Поднимите таз таким образом, чтобы спина оставалась прямой.
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От плечевых суставов до коленных должна быть прямая линия.
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Не совершайте движение так, чтобы в спине появлялся чрезмерный прогиб. Это может повлечь перенапряжение поясничного отдела позвоночника и боль. Напротив, постарайтесь сгладить физиологический прогиб в этой зоне.
Это упражнение позволяет работать над укреплением ягодичных мышц и бедер.
Растяжка
Исходное положение: лежа на спине.
Техника выполнения:
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Согните правую ногу в коленном суставе.
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Подтяните колено к груди и обхватите его руками.
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Приблизьте правую ногу как можно ближе к корпусу.
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Поменяйте положение ног.
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Захватите левую ногу и подтяните ее к груди.
Это упражнение позволяет растянуть заднюю поверхность бедра и ягодицы.
Как самостоятельно, так и вместе с другими тренировками упражнения лежа — отличный вариант держать себя в форме. К тому же их очевидное преимущество в том, что они уменьшают осевую нагрузку на позвоночник.
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