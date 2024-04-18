Тренер перечислила самые опасные упражнения в зале

Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с «Известиями» отметила, что есть несколько опасных упражнений в зале, которые могут привести к травмам.

Так, к опасным эксперт отнесла упражнения, провоцирующие гипермобильность суставов. Например, растяжку в позе лягушки или различные упражнения на суставы рук, когда рука сильно уходит за спину.

Также травмоопасны упражнения со штангой, такие как жим лежа, приседания, становая тяга, жим из-за головы.

«В случае классической становой тяги с пола можно сорвать поясницу. Причиной могут стать резкие движения, неправильно подобранный вес, неверный хват, скругление спины в процессе выполнения упражнения», — объяснила Бахтурина.

Еще одной ошибкой тренер считает отсутствие разминки и заминки. Это может привести к негативным последствиям и болевым ощущениям после тренировки.