6 вещей, которые нужны мужчине для домашнего спортзала. Рекомендации тренера

Вряд ли можно найти мужчину, которому не хотелось бы иметь подтянутую фигуру, сильные руки и ноги, мощный корпус, а также крепкое здоровье — неотъемлемый приятный бонус тренировок.

Весь вопрос в цене — тратить время и деньги на занятия в спортзале и дорогу до него готов не каждый.

Если вы считали, что организовать домашний спортзал — решение еще более сложное и затратное, переубедить вас в этом попробует фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин.

Рассказываем, что понадобится для полноценных, сбалансированных тренировок дома.

Коврик

Он смягчает поверхность, собирает на себе капли пота, чтобы вы случайно не поскользнулись на мокром, и сам по себе является «снарядом» для многих вариаций базовых жимовых упражнений.

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Чтобы занятия были комфортными, лучше сразу купить нескользящий коврик, хоть такой вариант, как правило, и более затратен. Выбрав коврик подешевле, но скользящий и то и дело скручивающийся по краям, вы, скорее всего, все равно вернетесь в магазин за первым вариантом, но потратите лишнее время, нервы и деньги.

Пара гантелей

В домашних условиях это самый удобный инвентарь для жимов и тяг.

Гиря

С помощью нее можно выполнять инерционные упражнения, например, различные варианты махов.

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Резиновый амортизатор

Это фитнес-лента, которую можно закрепить на двери или другой опоре и сделать с ее помощью массу тяговых элементов.

Амортизаторы бывают разные: в виде троса с рукоятями, широкой ленты с двумя концами или более узкой кольцевой ленты.

Ролл или мяч для самомассажа

Роллом можно прокатать мышцы как до, так и после тренировки.

Разница между роллом и мячом — в степени воздействия на мышцу. Ролл будет равносилен массажу ладонью, а мяч — массажу локтем. Рельеф оборудования будет дополнительно создавать массирующий эффект. Жесткость должна быть равносильна жесткости большого пальца.

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Подвесные петли

Рекомендация-бонус для продвинутых фитнес-энтузиастов. Их еще называют именем самой известной компании-производителя петель — TRX.

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