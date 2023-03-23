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Сегодня, 12:00

6 вещей, которые нужны мужчине для домашнего спортзала. Рекомендации тренера

Руслана Бобкова
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке
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Фото Istockphoto/dolgachov

Вряд ли можно найти мужчину, которому не хотелось бы иметь подтянутую фигуру, сильные руки и ноги, мощный корпус, а также крепкое здоровье — неотъемлемый приятный бонус тренировок.

Весь вопрос в цене — тратить время и деньги на занятия в спортзале и дорогу до него готов не каждый.

Если вы считали, что организовать домашний спортзал — решение еще более сложное и затратное, переубедить вас в этом попробует фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин.

Важно соблюдать баланс в тренировочном процессе. Например, если есть жим (движение от тела), то должна быть и тяга (движение к телу).
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке

Рассказываем, что понадобится для полноценных, сбалансированных тренировок дома.

Коврик

Он смягчает поверхность, собирает на себе капли пота, чтобы вы случайно не поскользнулись на мокром, и сам по себе является «снарядом» для многих вариаций базовых жимовых упражнений.

istockphoto.com

Чтобы занятия были комфортными, лучше сразу купить нескользящий коврик, хоть такой вариант, как правило, и более затратен. Выбрав коврик подешевле, но скользящий и то и дело скручивающийся по краям, вы, скорее всего, все равно вернетесь в магазин за первым вариантом, но потратите лишнее время, нервы и деньги.

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Пара гантелей

В домашних условиях это самый удобный инвентарь для жимов и тяг.

Я рекомендую выбрать такой вес, который вы сможете поднять над головой больше пяти раз. Да, гантели есть и разборные, с большим диапазоном, но будьте с ними осторожны: некачественный продукт может разлететься в процессе динамических упражнений.
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке

Гиря

С помощью нее можно выполнять инерционные упражнения, например, различные варианты махов.

Любой уважающий себя мужчина должен иметь гирю, как минимум восьмикилограммовую. А сильный мужчина обязан иметь пудовую — 16 килограммов.
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке
istockphoto.com

Резиновый амортизатор

Это фитнес-лента, которую можно закрепить на двери или другой опоре и сделать с ее помощью массу тяговых элементов.

Амортизаторы бывают разные: в виде троса с рукоятями, широкой ленты с двумя концами или более узкой кольцевой ленты.

Любой из амортизаторов имеет множество способов применения, но я преимущественно использую именно кольцевой, длиной около метра.

У каждого бренда своя линейка нагрузки: у кого-то в килограммах, у кого-то просто в уровнях. Я за легкое и среднее сопротивление. Амортизаторы такого вида дают больше всего возможностей для маневра.
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке

Ролл или мяч для самомассажа

Роллом можно прокатать мышцы как до, так и после тренировки.

Это «мастхэв» для заминки и разминки. Чтобы не стать деревянным Буратино, нужно качественно расслаблять мышцы. И этот инвентарь отлично справляется с восстановлением тела после тренировки.
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке

Разница между роллом и мячом — в степени воздействия на мышцу. Ролл будет равносилен массажу ладонью, а мяч — массажу локтем. Рельеф оборудования будет дополнительно создавать массирующий эффект. Жесткость должна быть равносильна жесткости большого пальца.

istockphoto.com

Подвесные петли

Рекомендация-бонус для продвинутых фитнес-энтузиастов. Их еще называют именем самой известной компании-производителя петель — TRX.

Это оборудование является абсолютной альтернативой тренажерному залу в бюджетном сегменте. Они занимают мало места, дают потенциал для изобилия тяговых и жимовых упражнений. Очень хорошо прокачивают мышцы кора из-за своей нестабильности, и нагрузку можно регулировать: от 0 до 100%.
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке

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Упражнения для мужчин
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