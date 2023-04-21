Как правильно использовать массажный ролл? 3 упражнения для новичков от тренера

Миофасциальный релиз (МФР) — это техника для лечения боли и дискомфорта, связанных с мышцами и соединительной тканью, которая их окружает. МФР включает в себя плавные движения для растяжки, направленные на улучшение циркуляции крови и лимфы.

Многие занимаются МФР с помощью массажного ролла. Вместе с фитнес-тренером Юлией Хозяиновой разбираемся, как работает эта техника.

Кому подойдет МФР

Если вы хотите снять отек, улучшить подвижность суставов и эластичность мышц, занятия с массажным роллом могут в этом помочь. МФР также подходит тем, кто худеет, и тем, кто пытается набрать мышечную массу: эта техника влияет на качество движения суставов, связок и мышц. Упражнения способствуют глубокой активации мышц и улучшают кровообращение, поэтому и уходят лишние килограммы.

Кому нельзя заниматься с массажным роллом

Массажный ролл не рекомендуется использовать людям с воспалительными процессами в организме, температурой, травмами позвоночника, грыжами и протрузиями межпозвоночных дисков. А также беременным женщинам без консультации врача.

Кроме того, следует быть осторожными при использовании массажного ролла в области шеи и груди людям с проблемами в этих зонах.

Как правильно выполнять упражнения с массажным роллом

Вот три полезных упражнения, с которых можно начать знакомство с МФР.

На квадрицепсы

Если из-за сидячей работы вы ведете малоподвижный образ жизни, делайте упражнения с роллом на квадрицепсы, чтобы разогнать кровь и поддержать мышцы в тонусе.

Istockphoto/microgen

Начните выполнять упражнение из положения планки с роллом под квадрицепсами. Медленно прокатывайте ролл вниз, пока он не окажется чуть выше колен. Затем прокатите его в противоположном направлении. Делайте это в течение 30 секунд или немного дольше, ориентируясь на ощущения.

На верхнюю часть спины

Если вы чувствуете напряжение и усталость в верхней части спины, упражнение с массажным роллом на эту часть тела поможет расслабиться.

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Начните выполнять упражнение из положения лежа на спине, подложите ролл под верхнюю часть спины. Колени должны быть согнуты, ступни должны стоять на полу, а руки могут быть либо опущены по бокам, либо скрещены перед грудью. Медленно начинайте перекатываться вверх-вниз. Движение осуществляется между нижней частью шеи и серединой спины, при этом задерживайтесь на напряженных участках. Повторяйте в течение 30 секунд или немного дольше, ориентируясь на ощущения.

На икроножные мышцы

Istockphoto/microgen

Сядьте на пол с вытянутыми вперед ногами, расположите ролл под икрами. Поднимите тело так, чтобы вес опирался на ролик. Положите левую ногу на правую для дополнительного давления. Начните медленно катать правую икру вперед-назад по роллу. Выполняйте в течение 30 секунд. Поменяйте ноги и сделайте то же самое для левой икры.

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