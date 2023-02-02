Как убрать гормональный живот? 5 возможных причин его появления и 3 эффективных упражнения

Прежде чем покорять спортзал, следует проконсультироваться с врачом.

Лишний объем в области живота вызывает массу споров и сомнений. Многие заслуженно полагают, что это причина отсутствия физической активности и неправильного питания. Но иногда виной всему гормоны.

Разбираемся, почему может появиться гормональный живот и как от него избавиться.

Из-за чего появляется гормональный живот

Гипотиреоз

Так называется недостаточная активность щитовидной железы. В таком случае гормоны, которые регулируют обменные процессы, вырабатываются в малом количестве. Один из симптомов заболевания — как раз увеличение веса.

Хронический стресс

Во время постоянного эмоционального и психологического напряжения надпочечники вырабатывают много гормона кортизола. Это приводит к накоплению жировой ткани, как правило, в области живота, груди и лица.

Нарушение в работе лептина

Клетки жировой ткани выделяют гормон лептин. Он подает сигнал о насыщении мозгу.

Фото Freepik/lookstudio

Уровень лептина в организме связан с количеством жира, которое накопил. Высокий его показатель вызывает чувство сытости после еды. Из-за воспалительных процессов может нарушиться чувствительность к этому гормону — организм перестает на него реагировать. Соответственно, появляется постоянное чувство голода и переедания.

Нарушение в работе тестостерона

Тестостерон считается важным мужским половым гормоном, хотя женский организм также его производит. Дефицит тестостерона может замедлить рост мышц и привести к увеличению веса.

Исследование подтверждает, что 30% мужчин с ожирением имеют низкий уровень тестостерона.

Нарушение в работе эстрогена

Согласно исследованию 2016 года, низкий уровень эстрогена может вызвать снижение сексуального желания и избыток жира вокруг живота.

У женщин в период менопаузы уровень эстрогена падает. Как следствие — объем талии увеличивается.

Но вот результаты другой научной работы 2018 года подтверждают связь высокого уровня эстрогена и увеличения веса у мужчин в возрасте до 60 лет.

Как повышение, так и снижение этого гормона негативно сказывается на состоянии организма и влечет появление избытка жировой ткани в области живота.

Как уменьшить живот

В этом случае нужно устранить основную причину, если таковая имеется. При наличии каких-либо заболеваний, нарушении уровня гормонов следует обратиться к врачу.

Однако не стоит оправдывать избыток жировых отложений только патологиями. Зачастую виной всему — образ жизни. Сочетание правильного питания и физических упражнений поможет уменьшить объем талии.

Упражнения для уменьшения гормонального живота

Фитнес-тренер Александр Карпов подобрал наиболее эффективные упражнения для мышц живота. Однако специалист подчеркнул, что при похудении невозможно убрать объем локально — только в области живота. Это комплексная работа.

Обратные сгибания

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые или немного согнуты в коленях, руки вдоль туловища.

Фото Freepik/prostooleh

Техника выполнения:

Усилием мышц пресса поднимите таз.

Ноги направьте за голову.

Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

«Книжка», или «складка»

Исходное положение: лежа на полу, ноги прямые, руки вытянуты за головой.

Техника выполнения:

Одновременно поднимите ноги и руки.

Постарайтесь коснуться кистями голени или стоп.

Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Подъемы ног в упоре на брусьях или в петлях Береша

Исходное положение: в упоре на предплечьях на брусьях, спину прижмите к спинке тренажера, ноги свободно опустите.

Техника выполнения:

Без рывка согните ноги в коленях.

Одновременно с этим поднимите их к груди на выдохе.

Затем подконтрольно (не бросая вниз) вернитесь в исходное положение.

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