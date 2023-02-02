Как убрать гормональный живот? 5 возможных причин его появления и 3 эффективных упражнения
Лишний объем в области живота вызывает массу споров и сомнений. Многие заслуженно полагают, что это причина отсутствия физической активности и неправильного питания. Но иногда виной всему гормоны.
Разбираемся, почему может появиться гормональный живот и как от него избавиться.
Из-за чего появляется гормональный живот
Гипотиреоз
Так называется недостаточная активность щитовидной железы. В таком случае гормоны, которые регулируют обменные процессы, вырабатываются в малом количестве. Один из симптомов заболевания — как раз увеличение веса.
Хронический стресс
Во время постоянного эмоционального и психологического напряжения надпочечники вырабатывают много гормона кортизола. Это приводит к накоплению жировой ткани, как правило, в области живота, груди и лица.
Нарушение в работе лептина
Клетки жировой ткани выделяют гормон лептин. Он подает сигнал о насыщении мозгу.
Уровень лептина в организме связан с количеством жира, которое накопил. Высокий его показатель вызывает чувство сытости после еды. Из-за воспалительных процессов может нарушиться чувствительность к этому гормону — организм перестает на него реагировать. Соответственно, появляется постоянное чувство голода и переедания.
Нарушение в работе тестостерона
Тестостерон считается важным мужским половым гормоном, хотя женский организм также его производит. Дефицит тестостерона может замедлить рост мышц и привести к увеличению веса.
Исследование подтверждает, что 30% мужчин с ожирением имеют низкий уровень тестостерона.
Нарушение в работе эстрогена
Согласно исследованию 2016 года, низкий уровень эстрогена может вызвать снижение сексуального желания и избыток жира вокруг живота.
У женщин в период менопаузы уровень эстрогена падает. Как следствие — объем талии увеличивается.
Но вот результаты другой научной работы 2018 года подтверждают связь высокого уровня эстрогена и увеличения веса у мужчин в возрасте до 60 лет.
Как повышение, так и снижение этого гормона негативно сказывается на состоянии организма и влечет появление избытка жировой ткани в области живота.
Как уменьшить живот
В этом случае нужно устранить основную причину, если таковая имеется. При наличии каких-либо заболеваний, нарушении уровня гормонов следует обратиться к врачу.
Однако не стоит оправдывать избыток жировых отложений только патологиями. Зачастую виной всему — образ жизни. Сочетание правильного питания и физических упражнений поможет уменьшить объем талии.
Упражнения для уменьшения гормонального живота
Фитнес-тренер Александр Карпов подобрал наиболее эффективные упражнения для мышц живота. Однако специалист подчеркнул, что при похудении невозможно убрать объем локально — только в области живота. Это комплексная работа.
Обратные сгибания
Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые или немного согнуты в коленях, руки вдоль туловища.
Техника выполнения:
-
Усилием мышц пресса поднимите таз.
-
Ноги направьте за голову.
-
Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Не нужно вставать в «березку» и делать дополнительное движение таза вверх — мышцы пресса от этого не включатся в работу сильнее.
«Книжка», или «складка»
Исходное положение: лежа на полу, ноги прямые, руки вытянуты за головой.
Техника выполнения:
-
Одновременно поднимите ноги и руки.
-
Постарайтесь коснуться кистями голени или стоп.
-
Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Избегайте рывковых движений. В качестве облегченной версии этого упражнения ноги согните в коленях, руки расположите за головой в замке. При подъеме локтями коснитесь коленей в верхней точке движения.
Подъемы ног в упоре на брусьях или в петлях Береша
Исходное положение: в упоре на предплечьях на брусьях, спину прижмите к спинке тренажера, ноги свободно опустите.
Техника выполнения:
-
Без рывка согните ноги в коленях.
-
Одновременно с этим поднимите их к груди на выдохе.
-
Затем подконтрольно (не бросая вниз) вернитесь в исходное положение.
Необходимо поднимать ноги не до прямого угла, а выше, чтобы происходило сгибание позвоночника. Если поднимать ноги до 90 градусов, движение осуществляется за счет подвздошно-поясничной мышцы и головки квадрицепса, а пресс не затрагивается.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!