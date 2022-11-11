3 причины, почему у вас все еще нет кубиков пресса
Регулярно тренируетесь, усиленно делаете упражнения на пресс, а кубиков так и не видно? Тренер, эксперт-преподаватель сети X-Fit, руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren Ксения Шульга рассказала о возможных причинах.
Красивый пресс и кубики в мире ЗОЖ давно стали трендом и выходить из моды не собираются. За это время одни добились желаемого результата, другие же безуспешно и неистово продолжают качать пресс до жжения в мышцах. На достижение желаемой формы уходят недели, месяцы и годы тренировок, и порой цель — желаемый рельеф на животе — так и остается недостигнутой. Причин тому может быть несколько, но для начала нужно понять, что качать.
Пресс — это комплекс мышц, единая система, в которую входят:
· прямая мышца;
· внешние косые мышцы;
· внутренние косые мышцы;
· поперечная мышца;
· пирамидальная мышца.
Прямая мышца живота — это именно то, что большинство понимает под пресловутыми кубиками. Остановимся подробнее на причинах, которые могут мешать им появиться.
Неправильное питание
Сами кубики у вас точно уже есть — такова анатомия человеческого тела, а точнее строения прямой мышцы. Мешает вам их увидеть жировая прослойка в области живота, и необязательно это должно говорить об избыточном весе.
Жир уходит не точечно, а равномерно. Поэтому конкретно с живота с помощью физических нагрузок убрать его не получится. Худеть должен весь организм, чтобы прослойка на животе стала тоньше.
Некоторым в силу индивидуальных особенностей требуется крайне низкий процент жира в организме, чтобы область пресса смогла проявить желаемый рельеф. Иногда это может оказаться вредным для здоровья. Поэтому прежде чем начинать активно худеть, пройдите несколько тестов, в том числе аппаратную оценку процента жира в организме. Это позволит понять, действительно ли проблема в лишнем весе или у вас все в норме, а кубики не появляются из-за ваших особенностей.
Если вы понимаете, что сложность действительно в лишних килограммах, начинать следует не с тренировок в зале, а обращения к врачу-диетологу. Он поможет сбалансировать рацион с учетом индивидуальных потребностей и целей. Без этого, как бы вы ни тренировали мышцы пресса, заветные кубики будут скрываться под слоем жира, пусть и небольшим.
Некорректные тренировки
Чтобы добиться подтянутости и рельефа, стандартных скручиваний и подъемов ног будет мало. В некоторых случаях они не только не помогут сделать красивый пресс, но и усугубят ситуацию, увеличив дисбаланс мышц.
Для красивой области живота необходимо делать в том числе упражнения на пресс стоя. На первом этапе их стоит выполнять под контролем тренера, чтобы усвоить правильную технику и не навредить себе.
Со временем такие тренировки подарят вам желанные кубики и бонусом уберегут от многих проблем, в том числе от болей в спине (крепкие мышцы живота поддерживают мышцы спины).
Проблемы опорно-двигательного аппарата
Современный образ жизни довольно часто создает еще одну весомую причину для отсутствия видимых кубиков пресса и даже для выпирающего живота. Это мышечный дисбаланс. Как правило, связан он с увеличенным поясничным прогибом — гиперлордозом. Это приводит к изменению положения тела, в том числе к:
· наклону таза вперед;
· растягиванию и ослаблению прямой и поперечной мышц;
· выпячиванию живота.
Тут уже придется думать не о кубиках, а о здоровье. Стандартные тренировки в этом случае помогут мало. Вам потребуется индивидуальный комплекс упражнений, который сначала решит проблему с опорно-двигательным аппаратом, а уже потом позволит добиться красивого рельефа живота.
Если вы обнаружили у себя проблему с опорно-двигательным аппаратом такого рода, самостоятельные тренировки могут быть не только безуспешны, но даже и опасны. Лучше обратиться к сертифицированному тренеру, у которого есть опыт работы с подобными проблемами.
Получается, увидеть кубики на животе вы сможете, если:
· обеспечите качественное питание;
· грамотно выстроите тренировки;
· обратите внимание на свой мышечный баланс.
Комплексный подход обеспечит идеально прорисованные квадратики, а главное — здоровье. Можно «придумать» массу других причин, но все они, так или иначе, вытекают из этих трех. Решите их — решите и вопрос с рельефом живота.