3 причины, почему у вас все еще нет кубиков пресса

Даже если вы регулярно тренируетесь.

Регулярно тренируетесь, усиленно делаете упражнения на пресс, а кубиков так и не видно? Тренер, эксперт-преподаватель сети X-Fit, руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren Ксения Шульга рассказала о возможных причинах.

Красивый пресс и кубики в мире ЗОЖ давно стали трендом и выходить из моды не собираются. За это время одни добились желаемого результата, другие же безуспешно и неистово продолжают качать пресс до жжения в мышцах. На достижение желаемой формы уходят недели, месяцы и годы тренировок, и порой цель — желаемый рельеф на животе — так и остается недостигнутой. Причин тому может быть несколько, но для начала нужно понять, что качать.

Пресс — это комплекс мышц, единая система, в которую входят:

· прямая мышца;

· внешние косые мышцы;

· внутренние косые мышцы;

· поперечная мышца;

· пирамидальная мышца.

Прямая мышца живота — это именно то, что большинство понимает под пресловутыми кубиками. Остановимся подробнее на причинах, которые могут мешать им появиться.

Неправильное питание

Сами кубики у вас точно уже есть — такова анатомия человеческого тела, а точнее строения прямой мышцы. Мешает вам их увидеть жировая прослойка в области живота, и необязательно это должно говорить об избыточном весе.

Жир уходит не точечно, а равномерно. Поэтому конкретно с живота с помощью физических нагрузок убрать его не получится. Худеть должен весь организм, чтобы прослойка на животе стала тоньше.

Некоторым в силу индивидуальных особенностей требуется крайне низкий процент жира в организме, чтобы область пресса смогла проявить желаемый рельеф. Иногда это может оказаться вредным для здоровья. Поэтому прежде чем начинать активно худеть, пройдите несколько тестов, в том числе аппаратную оценку процента жира в организме. Это позволит понять, действительно ли проблема в лишнем весе или у вас все в норме, а кубики не появляются из-за ваших особенностей.

Если вы понимаете, что сложность действительно в лишних килограммах, начинать следует не с тренировок в зале, а обращения к врачу-диетологу. Он поможет сбалансировать рацион с учетом индивидуальных потребностей и целей. Без этого, как бы вы ни тренировали мышцы пресса, заветные кубики будут скрываться под слоем жира, пусть и небольшим.

Н екорректные тренировки

Чтобы добиться подтянутости и рельефа, стандартных скручиваний и подъемов ног будет мало. В некоторых случаях они не только не помогут сделать красивый пресс, но и усугубят ситуацию, увеличив дисбаланс мышц.

Для красивой области живота необходимо делать в том числе упражнения на пресс стоя. На первом этапе их стоит выполнять под контролем тренера, чтобы усвоить правильную технику и не навредить себе.

Со временем такие тренировки подарят вам желанные кубики и бонусом уберегут от многих проблем, в том числе от болей в спине (крепкие мышцы живота поддерживают мышцы спины).

Проблемы опорно-двигательного аппарата

Современный образ жизни довольно часто создает еще одну весомую причину для отсутствия видимых кубиков пресса и даже для выпирающего живота. Это мышечный дисбаланс. Как правило, связан он с увеличенным поясничным прогибом — гиперлордозом. Это приводит к изменению положения тела, в том числе к:

· наклону таза вперед;

· растягиванию и ослаблению прямой и поперечной мышц;

· выпячиванию живота.

Тут уже придется думать не о кубиках, а о здоровье. Стандартные тренировки в этом случае помогут мало. Вам потребуется индивидуальный комплекс упражнений, который сначала решит проблему с опорно-двигательным аппаратом, а уже потом позволит добиться красивого рельефа живота.

Если вы обнаружили у себя проблему с опорно-двигательным аппаратом такого рода, самостоятельные тренировки могут быть не только безуспешны, но даже и опасны. Лучше обратиться к сертифицированному тренеру, у которого есть опыт работы с подобными проблемами.

Получается, увидеть кубики на животе вы сможете, если:

· обеспечите качественное питание;

· грамотно выстроите тренировки;

· обратите внимание на свой мышечный баланс.

Комплексный подход обеспечит идеально прорисованные квадратики, а главное — здоровье. Можно «придумать» массу других причин, но все они, так или иначе, вытекают из этих трех. Решите их — решите и вопрос с рельефом живота.