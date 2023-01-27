3 самых простых и эффективных упражнения на пресс. Видео

С этим комплексом вы сможете проработать все группы мышц живота.

Красивый рельефный пресс — цель, которую, приходя в спортзал, ставит перед собой чуть ли не каждый. Но добиться успеха удается единицам: большинство просто не знает, с чего начать, и быстро сдается, оставляя абонемент пылиться на полке.

Упражнения, которые показывает в своем видео фитнес-тренер Дмитрий Разваров, технически под силу выполнить человеку почти с любым уровнем подготовки, при этом их эффективность проверена на его собственном профессиональном опыте.

Если вы хотите, чтобы мышцы тела развивались гармонично, комплекс лучше всего выполнять в конце тренировки, включающей базовые многосуставные упражнения на ноги, руки и спину. Достаточно 3-5 кругов с небольшим (60-90 секунд) перерывом между ними.