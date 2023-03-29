Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес

Сегодня, 19:00

Как правильно делать Приветствие Солнцу? Этот комплекс помогает ускорить обмен веществ

Руслана Бобкова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Молодая девушка выполняет практику из йоги Приветствие Солнцу
Молодая девушка выполняет практику из йоги Приветствие Солнцу.
Фото Freepik

Для многих классическая утренняя зарядка — слишком жесткий и динамичный способ взбодриться с утра. Но все же тело требует движения и отказывается просыпаться без разминки. Таким людям подойдет Приветствие Солнцу, или Сурья Намаскар — комплекс упражнений из йоги для эффективного пробуждения.

Практика состоит из 12 шагов, которые помогут морально настроиться на день, запустить нервную систему и простимулировать обмен веществ. Кроме того, выполняя ее регулярно, вы прокачаете гибкость и координацию. Как делать это правильно, в своем видео рассказала фитнес-модель Алена Доманская.

В классической йоге Приветствие Солнцу выполняют до восхода и стоя лицом на восток.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Универсальные упражнения
2
1
Читайте также
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 упражнений для тонкой талии. Видео
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости