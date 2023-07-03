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Сегодня, 09:15

Врач объяснил, почему опасно качать только ягодицы, бицепс или пресс

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Константин Сергеев
Травматолог, ортопед
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Девушка качает пресс.
Фото Freepik/senivpetro

Врач травматолог-ортопед Константин Сергеев рассказал «СЭ», почему опасно постоянно качать одни и те же группы мышц, в попытке увеличить ягодицы, бицепс или получить рельефный пресс. «Наш организм — единое целое, и рассматривать его нужно в комплексе. Если поставить задачу развить какую-то определенную группу мышц, например только ягодицы или только плечевой пояс, это приведет к дисбалансу в организме и проблемам со здоровьем», — пояснил эксперт.

Как отметил Константин Сергеев, с возрастом наш день становится все более стереотипным, изо дня в день мы выполняем одни и те же рутинные функции, поэтому организм требует восполнения недостающих нагрузок в спортивном зале. «Оценить физическое состояние организма поможет тренер. Он же поможет определить «отстающие» группы мышц и подберет сбалансированный тренировочный комплекс. Даже при желании развить какую-то определенную часть тела, специалист знает, как это сделать без ущерба для баланса всего организма», — подытожил травматолог-ортопед.

Ранее мы рассказывали, как выбрать тренера.

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