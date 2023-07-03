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Сегодня, 12:50

Тренер прокомментировала фигуру 50-летней Хайди Клум, которая показала кубики пресса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ксения Шульга
Фитнес-тренер, специалист по питанию
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Социальная сеть.

30 июля топ-модель и телеведущая Хайди Клум выложила видео в личном аккаунте в Instagram ( компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации). На нем 50-летняя манекенщица продемонстрировала не только соблазнительный раздельный купальник, но и кубики пресса. Тренер и руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren Ксения Шульга рассказала СЭ, что нужно, чтобы обзавестись таким же идеальным животом. «Кубики у вас точно есть — это анатомия нашего тела. Так выглядит прямая мышца живота. Просто ваши кубики скрыты под слоем жировой ткани, и это далеко не всегда говорит про избыточный вес», — пояснила эксперт. По ее словам, некоторым людям, в силу индивидуальных особенностей, для появления рельефа на животе, нужен крайне низкий процент жира. Нужно учесть, что иногда это опасно для здоровья.

Как отметила Ксения Шульга, если вы понимаете, что проблема кроется в лишнем весе, лучше обратиться к врачу-диетологу. «Без правильного питания, как бы вы ни тренировали мышцы пресса, заветные кубики не появятся. Также стоит правильно выстроить тренировки и уделить внимание мышечному балансу — это сочетание обеспечит вам если не идеально прорисованные квадратики, то превосходный вид и здоровье», — заключила фитнес-эксперт.

Ранее, 9 сентября 2021 года, мы рассказывали о лучших упражнениях на пресс для любого уровня подготовки.

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