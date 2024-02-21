Фитнес-тренер рассказала, как заставить себя заняться спортом

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь поделилась лайфхаками, которые помогут собраться с силами и наконец-то пойти на тренировку.

«Первое, что нужно сделать, — определиться с целью. Она может быть разной: сбросить 10 кг, подтянуть тело, усилить выносливость. После трезво оценить свой рабочий график и поставить тренировки в удобное время. Купить спортивную форму и обувь по размеру, новую сумку, бутылочку для воды, так вы будете ощущать, что готовы к новому этапу в жизни», — объяснила эксперт.

Начинающим спортсменам важно понять, что достичь результата в короткие сроки просто невозможно. В достижении целей важны дисциплина и время. Нужно запастись терпением и не забрасывать тренировки при отсутствии видимых результатов.

«Важно составить грамотный тренировочный план, который будет учитывать вашу физическую подготовку, возраст, хронические заболевания, противопоказания. Поэтому новичкам в мире фитнеса я советую для начала обратиться к тренеру и хотя бы пару месяцев потренироваться под его присмотром. Плюс оплаченные занятия — это уже отличная мотивация», — добавила специалист.

Также Соболь посоветовала сделать фото до/после и провести замеры в начале пути. Повторно их сделать лучше после трех месяцев тренировок, чтобы был заметен первый результат.