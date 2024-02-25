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Какую тренировку лучше выбрать после работы
Фитнес

25 февраля, 13:30

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, какую тренировку выбрать после работы

Мария Маковей
Автор
Девушки на занятиях стретчингом.
Фото fizkes/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Светлана Бутова в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что правильная тренировочная программа должна быть составлена с учетом характера работы. Например, если весь рабочий день человек проводит на ногах, то на тренировке им следует уделить отдельное внимание.

«Нелишними будут упражнения, которые помогут улучшить обратный ток крови в сосудах ног. Это позволит снять нагрузку, уменьшить отеки. Элементы йоги, растяжки позволяют снять эмоциональное напряжение в конце рабочего дня и подготовить тело ко сну», — добавила тренер.

Кроме того, людям, ведущим малоподвижный и сидячий образ жизни, эксперт посоветовала включить в вечерние тренировки базовые силовые и статичные упражнения, чтобы укрепить мышцы.

«При этом необязательно изнурять себя и заниматься долго. Достаточно уделить физической нагрузке 20 минут в день, но при условии, что она происходит регулярно», — заключила Бутова.

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