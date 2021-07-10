Женская сборная России одержала первую победу на молодежном чемпионате мира по волейболу для игроков на старше 20 лет. Россиянки в четырех сетах переиграли команду Турции.

Сборная России одержала первую победу на турнире и занимает второе место в группе, которое дает право на продолжение борьбы на турнире.

Россиянки 9 июля играли с американками и уступили соперницам в четырех сетах.