Состоялась жеребьевка женского молодежного чемпионата мира по волейболу
17:22
Состоялась жеребьевка женского молодежного чемпионата мира (U-20), который пройдет 9-18 июля в Голландии и Бельгии, информирует Twitter Всероссийской федерации волейбола.
Сборная России под руководством Игоря Курносова на групповом этапе сыграет с Италией, Белоруссией и Египтом. Два года назад по итогам турнира российские девушки завоевали бронзу.
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