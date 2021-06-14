Состоялась жеребьевка женского молодежного чемпионата мира по волейболу

Состоялась жеребьевка женского молодежного чемпионата мира (U-20), который пройдет 9-18 июля в Голландии и Бельгии, информирует Twitter Всероссийской федерации волейбола.

Сборная России под руководством Игоря Курносова на групповом этапе сыграет с Италией, Белоруссией и Египтом. Два года назад по итогам турнира российские девушки завоевали бронзу.