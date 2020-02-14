«Динамо-Казань» обыграло «Заречье-Одинцово», московское «Динамо» уступило одноклубникам из «Краснодара»

В матче регулярного чемпионата России среди женщин казанское «Динамо» дома обыграло «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 (25:23, 25:13, 25:18). В другом матче «Динамо» из Краснодара обыграло московское «Динамо» — 3:2 (25:21, 15:25, 19:25, 25:20, 15:13).

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Динамо-Казань (Казань) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:18)

Динамо Кр (Краснодар) — Динамо М (Москва) — 3:2 (25:21, 15:25, 19:25, 25:20, 15:13)

14 февраля.