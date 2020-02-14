«Динамо-Казань» обыграло «Заречье-Одинцово», московское «Динамо» уступило одноклубникам из «Краснодара»
20:27
В матче регулярного чемпионата России среди женщин казанское «Динамо» дома обыграло «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 (25:23, 25:13, 25:18). В другом матче «Динамо» из Краснодара обыграло московское «Динамо» — 3:2 (25:21, 15:25, 19:25, 25:20, 15:13).
Чемпионат России. Женщины
15-й тур
Динамо-Казань (Казань) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:18)
Динамо Кр (Краснодар) — Динамо М (Москва) — 3:2 (25:21, 15:25, 19:25, 25:20, 15:13)
14 февраля.
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