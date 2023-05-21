Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:50

Медведев вышел в финал со смехом и танцами. Россиянин творит историю на «мастерсе» в Риме

Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев вышел в финал «мастерса» в Риме.
Фото Reuters
Стефанос Циципас и Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Дождь часто прерывал матч.
Фото Reuters
1/4
Даниил не отдал Стефаносу Циципасу ни одной партии.

«Мастерс». Рим (Италия). Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) —Стефанос Циципас (Греция, 7) —7:5, 7:5

Даниил Медведев внезапно превратился в одного из лучших теннисистов по игре на грунте. На «мастерсе» в Риме, где прежде россиянин никогда не побеждал даже в одном отдельно взятом матче, он уже пробился в финал. Причем в полуфинале обыграв в двух партиях своего принципиального соперника Стефаноса Циципаса из Греции. Не смутили Медведева и гигантские перерывы по ходу встречи, вызванные дождливой погодой в столице Италии. Теперь в финале лидер чемпионской гонки сразится с датчанином Хольгером Руне.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Стефанос Циципас. Медведев победил Циципаса в битве за финал Рима! Онлайн-трансляция матча

Страдания из-за дождя

В общей сложности с первого до последнего розыгрыша этой встречи прошло более шести часов. Причем непосредственно матч продолжался всего один час 47 минут и три секунды, остальное время Даниил и Стефанос скучали либо под зонтиками на корте либо в подтрибунном помещении. Но при отсутствии крыши (ее над центральным кортом в столице Италии обещают сделать в течение пары лет) подобные мучения в ненастную погоду неудивительны. Да, на грунте в отличие от харда или травмы в слабенький дождь играть можно. Однако сильный дождь разбивает корт и делает линии слишком скользкими, что может приводить к травмам. Так что теннисистам приходится в такой ситуации делать вынужденные перерывы и «ждать с моря погоды».

Дождь часто прерывал матч.
Фото Reuters

Медведев обыгрывал Циципаса семь раз в 11 предыдущих матчах, но на грунте счет личных встреч был равным 1:1. Мало того, Стефанос добился на земляном покрытии гораздо больших успехов, дважды побеждал на «мастерсе» в Монте-Карло, доходил до финала на «Ролан Гаррос». А наивысшие достижения Даниила на грунте датированы далеким 2019 годом — тогда внезапно россиянин добрался до полуфинала в Монте-Карло и финала в Барселоне. Но после такого внезапного всплеска результатов продолжения несколько лет не следовало. И вот теперь в мае 2023-го мы видим Медведева, который приятно шокирует на грунте — он сумел адаптировать свой теннис и действует в Риме ничуть не хуже, чем на любимом харде.

Даниил Медведев. Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!

Первый игровой отрезок в восемь геймов получился довольно интенсивным. Уже в стартовом гейме на подаче Циципаса Медведеву удалось сделать брейк, причем грек вел 30:0, а затем проиграл четыре розыгрыша подряд. Вот только при 4:3 в пользу россиянина Стефанос сумел-таки сравнять счет. После этого Медведев пожаловался судье на вышке на усилившийся дождь и соперники отправились в подтрибунное помещение. Тогда мало кто мог предположить, что пауза продлится около четыре часов. Правда, надо оговориться за это время теннисисты все же успели вернуться, провести разминку и сыграть один гейм, который завершился в пользу Стефаносу. После чего дождь опять усилился.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Наслаждение от тенниса

К счастью, завершить полуфинал 19 мая все же удалось, пусть и намного позже запланированного срока. Медведев начал важнейший десятый гейм первого сета с двойной ошибки, однако сумел-таки удержать подачу. А затем случился, пожалуй, ключевой момент во всей встрече — Циципас при 5:5 вел на подаче 40:0, после чего проиграл пять розыгрышей подряд! Причем буквально подарил сопернику гейм, сделав двойную на брейк-пойнте. Таким подарком россиянин с удовольствием воспользовался и взял первый сет.

Хотя, само собой, Даниил выигрыш первой партии заслужил — он старался играть максимально косо под бэкхенд оппоненту, а когда Циципас слишком уж забегал под свой коронный форхенд, переводил слева по линии. Еще Медведев прекрасно действовал в защите, заставляя Стефаноса больше рисковать и ошибаться.

Вторая партия, кстати, получилась почти полной копией первой. Вновь в стартовом гейме Даниил сделал брейк, вновь Циципас догнал (только сделал обратный брейк не при 3:4, а при 2:3) и вновь при 5:5 грек дал слабину. На брейк-пойнте Медведев включил режим «человека-паука», вытащив сложнейший удар. Да, Циципасу надо было просто вколотить в корт смэш, однако тот получился неидеальным — мяч задел сетку и позволил хорошо прочитавшему отскок россиянину обвести соперника ударом справа по линии. Подать на матч получилось довольно легко. Таким образом, Медведев вышел в свой первый финал грунтового «мастерса» и во второй финал на грунтовых турнирах ATP в карьере.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев.
Фото Reuters

«Сегодня я наслаждался своей игрой. Да, было очень сложно в связи с перерывами из-за дождя. Мне пришлось разминаться шесть или семь раз, порой это сбивает с толку и злит. Но сегодня, совершенно не знаю почему, это меня просто смешило», — рассказал после матча о своих эмоциях Медведев. После победного розыгрыша он даже немного станцевал, видимо ответив таким образом на танец Циципаса после выигрыша их очной встречи в Цинциннати в прошлом году. Как бы то ни было, Даниил сделал шикарную заявку на борьбу за лидерство в мировом рейтинге — если он обыграет в финале датчанина Хольгера Руне, то не только завоюет пятый в сезоне титул, а еще в рейтинге ATP обойдет серба Новака Джоковича и станет второй ракеткой мира.

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
2
Читайте также
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев: «Иногда остановки из-за дождя могут выбить из колеи, но сегодня я просто смеялся»
Медведев танцем отпраздновал выход в финал «Мастерса» в Риме
Медведев обыграл Циципаса и впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»
Медведев возмутился игрой в дождь, судья прервал полуфинал россиянина с Циципасом
Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на «мастерсе» в Риме
Медведев — о победе над Ханфманном: «Счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финалист Уимблдона разучился играть из-за роковой красотки? Она бывшая жена Боатенга
Новости
RSS RSS
Все новости