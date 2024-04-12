Хачанов в Монте-Карло выбил сам себя из колеи. Грубые ошибки помешали россиянину выйти в полуфинал

Карен уступил в двух партиях Стефаносу Циципасу, но в целом провел достойный турнир.

«Мастерс». Монте-Карло. Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 6:2

Карен Хачанов не смог преодолеть четвертьфинальный барьер на «мастерсе» в Монте-Карло, уступив двукратному чемпиону этого турнира Стефаносу Циципасу из Греции. Таким образом, россиян в полуфинале соревнований, выигранных в 2023-м Андреем Рублевым, мы на сей раз не увидим. Хотя для самого Карена «мастерс» получился более чем удачным — он стал лучшим из наших теннисистов, да еще и впервые в Монако добрался до стадии четвертьфинала.

Уверенность после победы над Медведевым

Хачанова сложно назвать специалистом по игре на грунте, но в то же время действовать на данном покрытии Карен умеет очень неплохо. В частности, в прошлом году он добрался до четвертьфиналов «мастерса» в Мадриде и «Ролан Гаррос», где оказал достойное сопротивление соответственно испанцу Карлосу Алькарасу и сербу Новаку Джоковичу. В Монте-Карло, кстати, в прошлом сезоне он проиграл в третьем круге Рублеву — будущему чемпиону и своему хорошему другу. А на сей раз он в третьем раунде встретился с другим своим хорошим приятелем и соотечественником Даниилом Медведевым. И смотрелся в этой игре очень неплохо, победив в двух партиях и прервав серии поражений конкретно от Даниила и от теннисистов топ-5.

Если учесть, что в первых кругах в Монте-Карло Хачанов справился с двумя очень сильными мастерами игры на грунте — британцем Кэмероном Норри и аргентинцем Франсиско Черундоло, то в целом выступление уже можно было оценить как успешное. Тем более этот четвертьфинал стал всего лишь восьмым в его карьере на «мастерсах» и только вторым после Мадрида-2023 на грунтовых «мастерсах». Но, естественно, Карен на достигнутом останавливаться не собирался.

«Прежде всего нужна стабильность. Считаю, что в последнее время мои результаты все лучше и лучше. И в этом случае надо начинать думать, как побеждать топов и самому быть на вершине. Это следует держать в уме и продолжать над этим работать. Сегодняшняя победа даст мне дополнительную уверенность перед следующими матчами этого турнира и всего грунтового сезона», — заявил Хачанов на пресс-конференции после встречи с Медведевым.

Стефанос Циципас. Фото Reuters

Циципас воспользовался внезапным сбоем

Правда, объективно, в следующем матче он не был фаворитом, ведь Циципас славится своей игрой на грунте и конкретно в Монте-Карло, где брал титулы в 2021 и 2022 годах. Поддержать его сюда прибыла вся большая семья во главе с мамой Юлией Сальниковой. И Стефанос, у которого начало нынешнего сезона не особо задалось, не подвел. В четвертьфинал он вышел без единого проигранного сета, причем его жертвой в третьем круге стал Александр Зверев из Германии. Позитивный настрой ему перед матчем с Хачановым наверняка придавала и положительная история личных встреч — Стефанос выиграл у Карена семь предыдущих матчей из восьми.

Тем не менее первый сет получился достаточно равным. Хачанов, как и в предыдущей игре с Медведевым, отдал первые два гейма на своей подаче. Но в отличие от матча с Даниилом сумел сделать в дебюте только один обратный брейк. Однако не отчаялся, при 3:2 в пользу греческого теннисиста заработал брейк-пойнт и имел неплохой шанс сравнять счет. Увы, и этого не получилось. Как и зацепиться во время подачи Стефаноса на сет, пусть тот и начал тот гейм с двойной ошибки. Любопытно, что в первой партии соперники допустили одинаковое количество невынужденных ошибок (по девять) и сделали по 11 виннерсов. Но все же, что называется, в деталях сильнее оказался Циципас. Возможно, ему помогли сложности Хачанова со здоровьем — при 4:5 россиянин вызывал физиотерапевта, судя по всему, из-за проблем с левым бедром.

В дебюте второй партии стало вырисовываться небольшое преимущество Стефаноса, он легче брал подачу, а Карену при 1:1 пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Тогда он справился, а вот в четвертом гейме с россиянином приключилась настоящая катастрофа в игре с лета. Сперва при 30:30 он драйвом в выгоднейшей ситуации угодил в сетку, а в следующем розыгрыше при выполнении смеша сорвал удар в аут. После чего от досады запустил мяч в воздух.

Карен Хачанов. Фото Reuters

По идее, ничего страшного не произошло, на грунте отыграть подачу не кажется какой-то фантастикой, днем ранее Зверев со счета 0:5 довел второй сет с Циципасом до тай-брейка. Но, видимо, две подряд грубейшие собственные ошибки совсем выбили россиянина из колеи. Он совсем выключился, проиграв в сумме 12 розыгрышей подряд, в том числе еще одну свою подачу, да еще и под ноль. В заключительном гейме Хачанов вроде чуть пришел в себя, однако завязать борьбу и поддавить Стефаноса не сумел. Тем не менее начать грунтовый сезон с четвертьфинала «мастерса» — не так и плохо. Впереди у Карена турнир ATP 500 в Барселоне, «мастерсы» в Мадриде и Риме и, конечно, «Ролан Гаррос».