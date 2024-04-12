Биография Павла Котова: карьера и жизнь российского теннисиста

История дебютанта топ-100 мирового рейтинга.

Павел Вячеславович Котов

Дата рождения: 18 ноября 1998 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 191 см

Вид спорта: теннис

Детство и юность Павла Котова

Будущий теннисист родился в обычной московской семье Вячеслава и Лилии Котовых. Его мама — медик по образованию. Именно она в свое время привела Павла, который рос очень активным ребенком, в теннис.

«Попал я в теннис абсолютно случайно. Перед мамой стоял выбор: куда, в какой вид спорта меня отдать, потому что я был очень реактивным ребенком. В какой именно — без разницы. Но так получилось, что рядом с тем местом, где мы живем, были теннисные корты, и по времени самой удобной секцией оказался теннис. Не плавание, не фехтование, не борьба», — рассказал Котов «Чемпионату».

Семья теннисиста с первых дней поддерживала его. Мама Лилия была и является по сей день физиотерапевтом и пиар-агентом Павла и по-прежнему сопровождает его на турнирах вместе с тренером. Брат Котова Юрий также внес свой вклад в его карьеру: помогал с бронированием отелей, перелетами — то есть выполнял функции пиар-менеджера.

Первые годы Павел занимался на кортах неподалеку от дома на юге Москвы. В 10 лет спортсмен перебрался к Екатерине Крючковой, с которой проработал несколько лет и многому научился. А затем Котов оказался в клубе «Будь здоров» в поселке завода Мосрентген и тренируется там по сей день.

Там же в свое время тренировался и первая ракетка России Даниил Медведев — вплоть до переезда во Францию. Котов признался: постоянно проигрывал более опытному сопернику в детстве.

«С Медведевым друг против друга тренировались немного, но так как я был младше на два года, то чаще всего на соседних кортах. Даня всегда меня обыгрывал. На тот момент разница в возрасте ощутима. Это сейчас все сравнялись. Был даже один смешной случай. Когда играем друг против друга, то можем играть «на жопу»: это когда встает один человек к фону, а другой бьет в него с подачи. Даня пробивал, так как я проиграл. Этот момент я запомнил на всю жизнь. Да и все тренеры — до сих пор мне напоминают», — приводит «Чемпионат «слова Котова.

Павел Котов. Фото AFP

Спортивная карьера Павла Котова

Павел тренируется исключительно в России. Менять условия тренировок спортсмен не планирует: он считает, что держаться на высоком уровне можно и без тренировок за границей.

«Многие говорят, что, тренируясь в России, невозможно играть на профессиональном уровне. Я лично могу сказать, что ни одной недели не тренировался за границей. Всегда занимался только в России: в клубе «Будь здоров» около 11 последних лет. На мой взгляд, это один из самых лучших клубов в России: много кортов — 17. Из них девять — хардовые крытые, восемь — открытые с разными покрытиями: по четыре хардовых и грунтовых. Кроме кортов есть тренажерный зал и для ОФП. Пока не хватает бассейна, но, надеюсь, скоро будет. Много где в клубах играл турниры, так что мне есть с чем сравнить», — сказал Котов «Чемпионату».

Россиянин выступает на профессиональном уровне с 2016 года. В ATP-туре Павел дебютировал в 2020 году — на турнире в Санкт-Петербурге, где проиграл в квалификации. В феврале того же года Котов завоевал свой первый титул в парном разряде (вместе с Романом Сафиуллиным) на турнире серии «челленджер» в Шербуре.

В 2021 году россиянин выиграл еще один «челленджер» в итальянском Форли, а в 2022-м — сумел защитить титул. В апреле 2022 года Павел выиграл первый матч в ATP-туре, а затем дебютировал в основной сетке турниров «Большого шлема», выступил на Roland Garros и потом US Open. По итогам сезона Котов вошел в первую сотню мирового рейтинга.

В апреле 2023 года россиянин впервые дошел до полуфинала турнира ATP — на соревнованиях категории 250 в Марракеше, а потом квалифицировался на «мастерс» в Мадриде. Там Котов запомнился скандальным эпизодом: во время матча против бельгийца Киммера Коппеянса он резко ответил своей матери, сидевшей на трибуне и пытавшейся помочь сыну:

«Мам, если ты сейчас не завалишь ..., я дам мячиком в тебя, это понятно?»

Потом Павел раскаялся в своих словах, объяснив, что поступил так из-за сильных эмоций. «Хотел бы пару слов сказать о сегодняшней ситуации. Да что тут говорить? В общем, не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра и желаю всем держать себя в руках и не совершать таких действий. Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта», — рассказал теннисист Tbn Tennis Team.

В октябре Котов дошел до финала турнира ATP 250 на харде в зале в Стокгольме. Завоевать первый титул ATP Павел не смог, но посвятил дебютный решающий матч своему тренеру Ивану Полякову, который скончался от онкологии.

«Для меня эта неделя была потрясающей. Я впервые сыграл финал турнира ATP. Я хочу поздравить моего соперника Гаэля, ты провел потрясающую неделю. Я делал все возможное, но ты находил выход из ситуаций. Это твой титул, поздравляю. Также хочу поблагодарить мою команду, моего нового тренера Михаила. И что очень важно для меня — я хотел бы посвятить это (финал. — Прим. «СЭ») моему тренеру, который скончался в этом году», — сказал Котов на церемонии награждения.

В 2024 году Котов во второй раз в карьере добрался до полуфинала турнира ATP в Марракеше (Марокко). В 2023 году Павел в Марокко также дошел до стадии 1/2 финала, стало было его первым серьезным успехом на турнирах ATP.

Достижения Павла Котова

Мастер спорта России (2015)

Обладатель трех титулов ATP Challenger

Обладатель трех титулов ITF

Финалист турнира ATP 250 в Стокгольме

Бывшая 61-я ракетка мира (январь 2024-го)

Личная жизнь Павла Котова

У Павла есть девушка, которую зовут Мария Костова. Возлюбленная теннисиста часто ездит с ним на турниры и присутствует на матчах.

Подруга Котова не является спортсменкой. Павел считает, что если бы его возлюбленная была теннисисткой, то они бы проводили очень мало времени вместе из-за постоянных разъездов.

«Такой вариант никогда не рассматривал. Насмотрелся историй про тех, кто встречался с кем-то из тенниса. Много кто рассказывал. У большинства игроков в туре жены и девушки не из тенниса. Есть, конечно, такие исключения. Но жена Хачанова или Сафиуллина — другой пример. Я пошел по их пути. Ведь постоянные разъезды, у девушки то же самое. Видимся реже, чем хотелось бы. Это я из опыта говорю», — объяснил Котов «Чемпионату».

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