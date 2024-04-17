Де Минаур: «Мне повезло, что я не играл с Надалем на грунте пару лет назад»

Австралиец Алекс Де Минаур поделился впечатлениями от победы над испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне.

Матч между спортсменами длился 1 час 52 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу австралийского теннисиста.

«Когда я узнал результаты жеребьевки, то мне не очень хотелось играть с Рафой, но я изменил свое мнение и посмотрел на это как на огромную возможность, которая выпадает раз в жизни. Я очень рад, что смог одержать победу. Наверное, мне очень, очень повезло, что я не играл с Рафой пару лет назад на грунте. Это был бы совсем другой результат», — приводит пресс-служба АТР слова Де Минаура.

Австралиец в третьем круге встретится с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Филс (Франция, 16).

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Его призовой фонд составляет 2 782 960 евро.