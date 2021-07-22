Кудерметовой и Весниной не повезло с жеребьевкой. В Токио определилась сетка олимпийского турнира

Российские теннисистки получили сильных соперниц, а вот от мужчин можно ожидать чудес.

В Токио наконец состоялась жеребьевка теннисного турнира. Это значит, что теперь известны все претенденты на олимпийское золото и их соперники в первом круге. Многие топовые спортсмены отказались от участия в Играх по разным причинам — травмы или боязнь заразиться коронавирусом. Одно из подспудных обстоятельств: Олимпиада не приносит никаких рейтинговых очков и призовых. Многим профи просто не интересен такой турнир — остальные старты и так широко освещаются СМИ, есть возможность показать себя.

Джокович — фаворит мужской сетки

Не все, конечно, подумали таким образом — серб Новак Джокович выиграл в этом сезоне все турниры «Большого шлема», и, чтобы собрать «золотой шлем» за один год, ему не хватает только победы на USA Open и Олимпиаде. С Играми ему раньше не везло — единственной наградой Джоковича остается бронза на Играх-2008. Через четыре года Новак стал четвертым, проиграв в матче за третье место Хуану Мартину дель Потро, а в Рио-де-Жанейро — ему же, но в первом же круге. Сейчас серб выглядит абсолютным фаворитом турнира, и помешать ему выиграть может только какая-то случайность.

Кроме Джоковича, из топ-10 игроков мирового рейтинга в Токио доехали четверо: Даниил Медведев и Андрей Рублев из России, Стефанос Циципас из Греции и Александр Зверев из Германии. Вторая ракетка мира Медведев первый матч проведет с Александром Бубликом из Казахстана, которого он недавно обыграл в том же стартовом круге на «Роллан Гаррос». Дальше есть вероятность пересечься в четвертьфинале с Энди Марреем, двукратным олимпийским чемпионом, который, по сути, на время приостанавливал свою карьеру. В полуфинале Даниила, возможно, ждет встреча с Циципасом — если тот не повторит ошибок Уимблдона и не вылетит в первом круге. Не самая плохая сетка для Медведева.

У остальных российских спортсменов дела обстоят посложнее — Андрей Рублев в первом матче сыграет с Кеи Нишикори из Японии, бронзовым призером Олимпиады-2016, в третьем может встретиться с недавно отпраздновавшим свадьбу Гаэлем Монфисом, а в четвертьфинале — с Новаком Джоковичем. Аслан Карацев в третьем круге потенциально выходит на Хуберта Хуркача, который сенсационно обыграл Даниила Медведева на недавнем Уимблдоне. А дальше, в четвертьфинале, может провести матч с Александром Зверевым. Карен Хачанов попал в нижнюю часть сетки и, выиграв два матча, может побороться с Диего Шварцманом, 13-й ракеткой мира. А потом — сыграть со Стефаносом Циципасом и при удачном стечении обстоятельств встретиться в полуфинале с Медведевым.

Кажется, что Медведеву и Хачанову с жеребьевкой повезло чуть больше — по крайней мере, до финального матча у них нет шанса встретиться с Джоковичем. Зато можно робко надеяться на русский полуфинал.

Трудный женский жребий

В женской сетке турнира, как и в мужской, в разных концах находятся 1-я и 2-я ракетка мира австралийка Эшли Барти и японка Наоми Осака. Анастасия Павлюченкова в первом круге встретится с финалисткой «Роллан Гаррос-2012» Сарой Эррани, а уже в третьем круге теоретически выходит на Барти. Екатерина Александрова сразу же играет с 17-й ракеткой мира Элизе Мертенс, а Елена Веснина — с латвийкой Еленой Остапенко. Вероника Кудерметова же попадает на Гарбинью Мугурусу. Прогнозировать исход событий сложно — российские девушки играют крайне нестабильно, а из топ-10 в Токио доедет девять игроков.

Куда больше шансов в парных разрядах — на Олимпиаде можно играть только с теннисистами из своей команды, так что многие топовые интернациональные пары распались. Даниил Медведев и Аслан Карацев посеяны на этом турнире под четвертым номером, Карен Хачанов и Андрей Рублев — под шестым. Парни, кстати, уже поиграли в таких сочетаниях на официальной олимпийской тренировке — говорят, Даня и Аслан выглядели увереннее. В четвертьфинале их могут ждать поляки Хуберт Хуркач/Лукаш Кубот, в полуфинале они теоретически выходят на первых сеянных Николу Мектича/Мате Павича. Карен и Андрей в четвертьфинале надеются сыграть с французами Пьером-Югом Эрбером/Николя Маю — обладателями карьерного «шлема» в парном разряде. Проблема мужчин — в несыгранности: все-таки все более-менее успешны в одиночном, так что на пары времени остается не так много.

В женских соревнованиях Вероника Кудерметова/Елена Веснина уже во втором круге попадают на третьих «сеяных» турнира Кики Бертенс/Деми Шуурс, а при прохождении этого матча — на Барбору Крейчикову/Катерину Синякову, первых ракеток мира в парном разряде. Преимущество Вероники и Елены в том, что буквально только что они вполне успешно сыграли в Уимблдоне и проиграли только в финале. Жеребьевка микста состоится только 27 июля. Напомним, что там Мы ждем супердуэта Веснина/Карацев, который успешно сыграл на «Ролан Гаррос».

Мужчины. Одиночный разряд

Даниил Медведев — Александр Бублик (Казахастан)

Андрей Рублев — Кеи Нишикори (Япония)

Карен Хачанов — Йошихито Нишиока (Япония)

Аслан Карацев — Томми Пол (США)

Мужчины. Пары

Аслан Карацев/Даниил Медведев — Лукас Кляйн/Филип Полашек (Словакия)

Карен Хачанов/Андрей Рублев — Раджив Рам/Фрэнсис Тьяфо (США)

Женщины. Одиночный разряд

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Вероника Кудерметова

Сара Эррани (Италия) — Анастасия Павлюченкова

Екатерина Александрова — Элизе Мертенс (Бельгия)

Елена Остапенко (Латвия) — Елена Веснина

Женщины. Пары

Вероника Кудерметова/Елена Веснина — Анна-Лна Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия)