Рублев и Павлюченкова вышли в четвертьфинал теннисного олимпийского турнира в миксте

Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли хорватов Дарью Юрак и Ивана Додига в первом круге олимпийского турнира в Токио в миксте.

В четвертьфинале Рублев и Павлюченкова сыграют с победителями матча между представителями Казахстана Ярославой Шведовой и Андреем Голубевым и японцами Эной Шибахарой и Беном Маклахланом.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Дарья Юрак/Иван Додиг (Хорватия) — 5:7, 6:4, 11:9