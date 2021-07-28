Рублев и Павлюченкова вышли в четвертьфинал теннисного олимпийского турнира в миксте
13:51
Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли хорватов Дарью Юрак и Ивана Додига в первом круге олимпийского турнира в Токио в миксте.
В четвертьфинале Рублев и Павлюченкова сыграют с победителями матча между представителями Казахстана Ярославой Шведовой и Андреем Голубевым и японцами Эной Шибахарой и Беном Маклахланом.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Дарья Юрак/Иван Додиг (Хорватия) — 5:7, 6:4, 11:9
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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