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Рублев и Павлюченкова вышли в четвертьфинал теннисного олимпийского турнира в миксте

13:51
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли хорватов Дарью Юрак и Ивана Додига в первом круге олимпийского турнира в Токио в миксте.

В четвертьфинале Рублев и Павлюченкова сыграют с победителями матча между представителями Казахстана Ярославой Шведовой и Андреем Голубевым и японцами Эной Шибахарой и Беном Маклахланом.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Дарья Юрак/Иван Додиг (Хорватия) — 5:7, 6:4, 11:9

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