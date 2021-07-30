Павлюченкова: «Рублев в финале Олимпиады чувствует себя лузером? Всем бы так»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая в паре с Андреем Рублевым вышла в финал микста на Олимпиаде в Токио, отметила, что не хотела проигрывать.

Российские победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале микста.

Павлюченкова: «Рублев и его настроение? В финале Олимпиады чувствует себя лузером. Всем бы так, — отметила Павлюченкова

Я бы не простила себе, если бы ошиблась. Уверена, что думала бы об этом очень долго. Я умру, но я не хочу проигрывать".

Рублев: «А можно с таким же чувством еще два с лета?».

Павлюченкова: «Там тоже самое было только я зажала».