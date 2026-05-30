Аршавин — о Сафонове: «Матвей сейчас один из сильнейших вратарей в мире»

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова одним из сильнейших голкиперов в мире.

— Максимально вероятный выход Матвея Сафонова станет первым появлением россиянина в стартовом составе за всю историю финалов Лиги чемпионов. Стало ли для вас сюрпризом то, что ему удалось сделать в «ПСЖ»?

— Это здорово! Мне кажется, если проследить все мои интервью, я был в нем уверен и оценивал его высоко. Даже еще при наличии Доннаруммы не видел больших различий между ними в классе и в мастерстве. Просто итальянец более распиаренный, с шестнадцати лет там стоял в «Милане» и так далее. Но, думаю, после его ухода это преимущество другого вратаря ушло. Шевалье, если честно, обычный вратарь. По крайней мере, мне так кажется.

— Но за 40 миллионов евро.

— Ну, за 40. А Мотю потом, может быть, в Саудовскую Аравию за сто миллионов купят, когда он пройдет свою европейскую карьеру! Как правило, мы просто недооцениваем своих футболистов. И нам сложно их оценить, потому что мы можем делать это только по российскому первенству. А Сафонов сейчас один из сильнейших вратарей в мире.

— Для Сафонова переломным моментом стали четыре сейва в серии пенальти в Межконтинентальном кубке, а потом быстрый набор формы после травмы? Как вы видите логику развития сезона, в котором он переиграл Шевалье?

— Ну, на мой взгляд, переломным был момент, когда после покупки Шевалье его начали ставить [в основу] - и в матчах возникали проблемы, потому что француз ошибался. Тогда вернули Сафонова и сделали на него ставку. Вот тогда надо было доказать, что он просто сильнее — и он в принципе доказал. А потом уже был Межконтинентальный кубок, травма — но он уже был основным вратарем «ПСЖ». Не думаю, что дальше у кого-то были сомнения, ставить его или нет.

В субботу, 30 мая «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия) и начнется в 19.00 (мск).