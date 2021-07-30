Джокович упустил шанс выиграть «Золотой шлем» первым в истории мужского тенниса

Сербский теннисист Новак Джокович упустил возможность первым из мужчин выиграть «Золотой шлем».

Сегодня, 30 июля Джокович уступил немцу Александру Звереву в полуфинале Олимпиады в Токио и потерял возможность завоевать золото Игр. Таким образом, сербу не удастся выиграть все четыре турнира «Большого шлема» и Олимпиаду в один год. Джокович является победителем первых трех турниров «Большого шлема» в 2021 году.

Единственным спортсменом, которому удалось выиграть «Золотой шлем», является немецкая теннисистка Штеффи Граф, которая сделала это в 1988 году.