«Каролина» разгромила «Монреаль» и выиграла финальную серию Восточной конференции

«Каролина» выиграла у «Монреаля» в пятом матче финальной серии Восточной конференции — 6:1. Игра прошла на арене «Леново Центр» в Роли.

У «Харрикейнз» голами отметились Тэйлор Холл, Логан Стэнковен, Эрик Робинсон, Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер и Сет Джарвис. Единственная шайба «Канадиенс» на счету Коула Кофилда.

Российские игроки «ураганов» форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин сделали по одной голевой передаче.

«Каролина» выиграла серию со счетом 4-1 и стала обладателем приза принца Уэльского. В финале Кубка Стэнли «Харрикейнз» сыграют против «Вегаса» и будут иметь преимущество своей площадки. Первый матч пройдет в ночь на 3 июня по московскому времени.