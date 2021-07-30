Рублев после выхода в финал Олимпиады: «Лузерское настроение? Сейчас оно такое же»

Российский теннисист Андрей Рублев остался недоволен победным матчем в паре с Анастасией Павлюченковой в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио, так как ранее покинул одиночный турнир.

«Сейчас настроение такое же (лузерское). Хочется в одиночке играть. Я в голове у себя что-то переключил. Стал агрессивнее играть и принимать. В правильные места, в корт, жестко. Так, как должно было быть.

Настя тоже начала здорово играть, принимать. В первом сете она могла в таких ситуациях засуетиться, но позднее она стала очень умно играть. Они были у сетки. Настя могла отойти, дать мячу отскочить. Я бы, возможно, сыграл где-то под сеткой слета. И вот на этой волне мы словились. Стали лучше играть. Это был ключевой момент.

На втором испугался сильно бить. Запустил, ударил в аут", — сказал Рублев.

В пятницу, 30 июля, российские теннисисты Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса (5:7, 6:4, 13:11) в полуфинале микста на Олимпиаде в Японии.