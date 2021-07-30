Российский пловец Мартынычев прошел в финал Олимпиады на дистанции 1500 м вольным стилем

Российский пловец Кирилл Мартынычев вышел в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Мартынычев показал 8-й результат в квалификации и оказался в числе 8 лучших, которые выходят в финал. Еще один представитель России, Александр Егоров занял 19-е место и не смог попасть в финал.

Финальный заплыв на дистанции 1500 м состоится 1 августа, начало — в 4:45 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1500 м в/с

Предварительные заплывы

1. Михаил Романчук (Украина) — 14.45,99

2. Роберт Финк (США) — 14.47,20

3. Флориан Велльброк (Германия) — 14.49,53

8. Кирилл Мартынычев (Россия) — 14.52,66

19. Александр Егоров (Россия) — 15.16,55