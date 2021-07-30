В РУСАДА заявили, что Рылов был полностью чист перед Олимпийскими играми

Олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов был полностью чист в преддверии Игр в Токио, заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

«Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее, в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист. Хотел бы обратить внимание, что наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм», — сказал Буханов РИА Новости.

Рылов победил на Играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финала на дистанции 200 метров американский пловец Райан Мерфи заявил, что он осознавал, что будет соревноваться в заплыве, который, возможно, был «нечистым».