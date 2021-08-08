Сборная России показала лучший результат по общему количеству медалей с 2004 года

Сборная России заняла пятое место в общемедальном зачете летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Российская команда завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, показав третий результат в истории Олимпиад по количеству выигранных медалей (71). Больше было только в 2004 году Афинах (90) и в 2000 году в Сиднее (89).

Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых медалей.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля. В ней приняли участие около 12 500 спортсменов, которые разыгрывали 339 комплектов наград в 33 видах спорта.