Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Сборная России показала лучший результат по общему количеству медалей с 2004 года

11:15
Теги:

Сборная России заняла пятое место в общемедальном зачете летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Российская команда завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, показав третий результат в истории Олимпиад по количеству выигранных медалей (71). Больше было только в 2004 году Афинах (90) и в 2000 году в Сиднее (89).

Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых медалей.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля. В ней приняли участие около 12 500 спортсменов, которые разыгрывали 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Серебро со слезами на глазах. Гандболистки проиграли в финале Олимпиады
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Просроченные продукты нашли в поезде, где ехали отравившиеся дети
Тело дочери конструктора стратегических ракет нашли на лестнице в Москве
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события