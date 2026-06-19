«Спартак» и «Динамо» произвели обмен Коростелева и Комтуа

«Спартак» и «Динамо» объявили об обмене нападающих Никиты Коростелева и Максима Комтуа. Коростелев стал игроком бело-голубых, Комтуа проследовал в обратном направлении («СЭ» ранее сообщал о готовящемся переходе хоккеиста).

Комтуа выступал за «Динамо» с июля 2024 года. В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 канадец провел 54 игры и набрал 34 (19+15) очка. В плей-офф 27-летний форвард принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.

Коростелев играл за «Спартак» с июня 2025 года. В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 россиянин принял участие в 60 матчах красно-белых и набрал 35 (21+14) очков. В плей-офф у 29-летнего форварда 1 гол в 5 играх.