Завершена соревновательная часть Олимпийских игр в Токио

В воскресенье, 8 августа, в Токио прошел заключительный день Олимпийских игр. Было разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.

Завершил соревновательную часть Игр финальный матч в водном поло, в котором мужская сборная Сербии обыграла Грецию со счетом 13:10.

Церемония закрытия Игр состоится сегодня, 8 августа. Она начнется в 14.00 по московскому времени.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля. В ней приняли участие около 12 500 спортсменов, которые разыгрывали 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Все события 16-го, заключительного дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.