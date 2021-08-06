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Главный тренер сборной России по гандболу поделился эмоциями после выхода в финал Олимпиады

17:42
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Главный тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев высказался о выходе команды в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале турнира россиянки обыграли команду Норвегии со счетом 27:26.

«Самое главное — результат. Вытянули, выстояли. Молодцы! Да, вели шесть мячей. Но мы сами сделали эту разницу, а не начали с нее матч. Да, потом немного его растеряли. Где-то подустали, подсели, но ничего страшного. Главное, что хватило сил. В концовке давал установку исключить неподготовленные атаки, доиграть до конца и лишить Норвегию ее главного козыря — контратаки. Даже не могу описать эмоции сейчас. Это просто счастье», — приводит слова Алексеева пресс-служба ОКР.

В финале соперницами россиянок станет команда Франции. Матч состоится 8 августа.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/3938

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