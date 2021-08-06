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Ксения Макеева: «Я счастлива, что мы в финале»

17:26
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Российская гандболистка Ксения Макеева поделилась эмоциями после выхода команды в финал Олимпиады в Токио. В полуфинале россиянки одолели команду Норвегии (27:26).

«Я счастлива, что мы в финале, что смогли выиграть этот матч. Понимали, как будет сложно, что Норвегия — одна из самых дисциплинированных команд. Но смогли выстоять. Думаю, что это характер, подготовка, наши эмоции и воля к победе. Теперь нужно восстановиться и настраиваться на финал», — цитирует Макееву Telegram-канал ОКР.

В финале российская команда сыграет против Франции. Этот матч станет повторением финала Олимпиады в Рио.

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Иван Шитик все материалы автора

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