Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала победу российских саблисток над сборной Франции в финале Олимпиады в Токио.

«Во-первых, я поздравляю всю нашу команду с этим золотом. Меня очень порадовала Софья Великая. Она очень много взяла на себя. Ее внутренняя уверенность распределилась на всех участниц команды, это определило результат. Они большие молодцы. Нужно иметь сильный характер, чтобы отыграть такое большое преимущество в финале Олимпиады», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.