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Яна Егорян — о золоте в командной сабле: «Девочки — красотки! Отработали от самого начала до конца»

14:47
Софья Великая. Фото Getty Images
Софья Великая. Фото Getty Images
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян поздравила российских саблисток с золотом в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

«Девочки — красотки, молодцы! Отработали от самого начала до конца. Безусловно безумно за них рада . Поздравляю девочек, поздравляю Дмитрия Глотова, нашего старшего тренера по женской и мужской сабле, который подготовил наидеальнейшим образом девочек. Наша сабля выполнила максимум на Олимпийских играх в Токио и забрала почти все медали», — сказала Егорян «СЭ».

В последнем бою француженка нанесла несколько ударов Ольге Никитиной, счет стал 41:45.

«Тревоги никакой не было, потому что Оля Никитина очень хорошо фехтует. Несмотря на то, что она получила несколько ударов, была полная уверенность в том, что она нанесет свои пять ударов. Собственно говоря, что она и сделала. Не хотелось ли мне быть вместе с девочками? Я свои Олимпиады уже выиграла. На этих Играх мне оставалось только держать кулачки за девочек», — добавила Егорян.

Российские саблистки победили Францию в финале командного первенства со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольги Никитина.

Золотая медаль в женском командном первенстве в сабле стала для России 11-й на Олимпиаде в Японии.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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