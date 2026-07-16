Руни: «Поражение от Аргентины — следствие решений, которые принял Тухель»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал поражение англичан от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Англия оказалась в очень выгодной ситуации, но затем просто не знали, что делать дальше. Мы сели слишком глубоко, позволили сопернику полностью завладеть инициативой. Они создавали один момент за другим, и в итоге мы не выдержали. Я очень разочарован.

После того как мы забили первый гол, мы даже не пытались забить второй. Для игроков, да и для меня, это было решение Томаса Тухеля. А любое такое решение — это риск. Его риск заключался в том, чтобы перейти на схему с пятью защитниками, и именно это позволило Аргентине полностью взять игру под свой контроль. Сегодняшнее поражение — следствие решений, которые принял Тухель», — цитирует BBC Руни.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.