Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:52

Руни: «Поражение от Аргентины — следствие решений, которые принял Тухель»

Евгений Козинов
Корреспондент
Уэйн Руни.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал поражение англичан от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Англия оказалась в очень выгодной ситуации, но затем просто не знали, что делать дальше. Мы сели слишком глубоко, позволили сопернику полностью завладеть инициативой. Они создавали один момент за другим, и в итоге мы не выдержали. Я очень разочарован.

После того как мы забили первый гол, мы даже не пытались забить второй. Для игроков, да и для меня, это было решение Томаса Тухеля. А любое такое решение — это риск. Его риск заключался в том, чтобы перейти на схему с пятью защитниками, и именно это позволило Аргентине полностью взять игру под свой контроль. Сегодняшнее поражение — следствие решений, которые принял Тухель», — цитирует BBC Руни.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Уэйн Руни
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Томас Тухель

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Аргентина в седьмой раз не проиграла в полуфинале чемпионата мира
Харт: «Тухель сам не до конца верил в сборную Англии»
Англия проиграла три полуфинала чемпионатов мира
Очередной камбэк аргентинцев на ЧМ: проигрывали Англии до 85-й минуты, но потом включился Месси
Лаутаро Мартинес — о полуфинале ЧМ-2026: «Англичане устали. Они прессинговали 60 минут»
Губерниев после полуфинала ЧМ-2026: «Англичане редкие балбесы!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кейн: «После 1:0, казалось, что Англия просто пыталась удержать преимущество»

Губерниев после полуфинала ЧМ-2026: «Англичане редкие балбесы!»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости