Абсолютно неожиданная медаль для России! В дисциплине, о которой вы вряд ли знаете

Российские велогонщицы запрыгнули на подиум в мэдисоне.

Олимпиада-2020. Велотрек. Женщины. Мэдисон

1. Великобритания (Кэти Арчибальд/Лора Кенни) — 78 очков

2. Дания (Амали Дидериксен/Юли Лет) — 35

3. Россия (Гульназ Хатунцева/Мария Новолодская) — 26



Мужчины. Личный спринт

Финал. Харри Лаврейсен (Нидерланды) — Джеффри Хугланд (Нидерланды) — 2:1

Гонка за 3-е место. Джек Карлин (Великобритания) — Денис Дмитриев (Россия) — 2:0

Нет, это не молодежный блогер — обозреватель компьютерных игр, это такой вид велоспорта. Пока в Токио творятся драмы, в Идзу в паре часов езды мимо Фудзиямы мирно разыгрывают два десятка наград велогонщики.

Медаль абсолютно неожиданная — на последнем чемпионате мира в 2020 году Диана Климова и Мария Новолодская были восьмыми. Единственное большое достижение этой пары — серебро прошлогоднего чемпионата Европы. На Олимпиаду 22-летняя Новолодская поехала с новой партнершей — 27-летней Гульназ Хатунцевой.

В чем заключается гонка?

Женский мэдисон в программе Олимпийских игр проводился впервые, так что медаль России со всех сторон историческая. Мужской присутствовал в программе Олимпиад в 2000-2008 годах, но потом его выкинули, так как женского эквивалента на тот момент не придумали. Теперь он есть официально.

Название он получил по Мэдисон-сквер-гардену в Нью-Йорке, где впервые проводились длительные велогонки. Если очень грубо, мэдисон — это командный заезд, в котором спортсмены зарабатывают очки на промежуточных финишах на протяжении 120 кругов. В каждой команде по две велогонщицы, которые сменяют друг друга. Одна едет в группе, другая медленно сопровождает партнершу по внешнему кругу. Гонка очень сложна с тактической точки зрения, возможно, это самый запутанный и трудный с точки зрения планирования вид на Олимпийских играх в принципе, во всех видах спорта.

Но наши справились. Особо не набирая очки в спринтах на промежуточных отметках, наши сделали главное — удержались в круге с лидером по общим итогам, за счет чего получили 20 очков. Такую сумму заслужили только победительницы, британки, и серебряные призерки — датчанки. При этом россиянки избежали завалов и аварий, которые сопровождали плотную группу на велотреке.

За счет этого россиянкам удалось обогнать сразу четыре сборные, которые были выше по спринтерским очкам: Нидерланды, Францию, Польшу и Австралию. Шесть команд и вовсе ушли в минус, потому что проиграли круг и более.

После гонки девушки признались, что никогда так быстро не ехали

— Все просто понеслись, а мы так быстро никогда не ехали. Я максимально старалась не паниковать, главное было — успокоиться, отработать последнюю половину [дистанции]. Получилось, отработали. Последние два финиша я даже не смотрела, видела, конечно, что идем третьими, но чтобы заранее не загадывать, — цитирует Новолодскую Sportbox.

Бронзу девушки охарактеризовали как золото. Абсолютно по делу.

Еще в одном виде программы на медали претендовал наш спринтер Денис Дмитриев, но повторить бронзовый успех Рио-2016 не смог. В решающих стадиях ни разу не дошло даже до третьего решающего заезда. Хотя россиянин прошел насыщенную сетку с 1/16 финала, но в полуфинале проиграл голландцу Джеффри Хугланду, а в бронзовой гонке — британцу Джеку Карлину. Обидно, в что в обоих случаях во втором заезде Дмитриев проигрывал одну сотую секунды.

— Обидно до слез. Медаль реально ушла из-под носа, — приводит слова Дмитриева Telegram-канал ОКР. Когда ты слишком сильно хочешь завоевать медаль, это не дает тебе расслабиться и показать, на что ты способен. Сегодня на треке, к сожалению, был не тот Денис, который обычно выигрывает. Я пересмотрел заезды и не узнал себя. Немножко зажался, хотя нужно было просто получать удовольствие и ехать так, как я умею. Но впереди кейрин. Нужно как можно скорее забыть этот ужасный день, который теперь, наверное, будет терзать меня всю жизнь. Надо переключиться и сделать так, чтобы горечь сожаления была немножко подслащена кейрином.

В общем зачете по медалям бронза в мэдисоне — уже 61-я награда сборной России, и еще несколько нашим гарантированы. По общему числу медалей сборная ОКР третья, впереди США (92) и Китай (75).