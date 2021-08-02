Есть бронза в велотреке! Бороться с резко усилившимися китаянками было бесполезно

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева за серебром Рио берут бронзу Токио.

Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония). Велотрек

Женщины. Командный спринт

1. Чжун/Бао (Китай) — 31,895

2. Фридрих/Грабош (Германия) — 31,980

Гонка за 3-е место

1. Войнова/Шмелева (Россия) — 32,252

2. Брасспеннинкс/ван Риссен (Нидерланды) — 32,504

Допустили

В Японии наконец-то пошла нормальная Олимпиада — со зрителями. До сегодняшнего дня единственными событиями, куда пришло действительно много болельщиков, были шоссейные велогонки — на финише вдоль заборов собралась толпа. Возможно, были зрители на серфинге и парусном спорте — береговую линию вроде как не блокировали. Отдельные школьные группы пускали на футбол — но запрещали им кричать. Конечно, чтобы не допустить распространения коронавируса.

И вот в городе Идзу в двух часах от Токио сегодня на крытой арене для велотрека было заполнено 50 процентов трибун. Японцы пришли и в середине рабочего дня заполнили всю квоту. Говорят, эта Олимпиада особо никому не интересна ни в Японии, ни в России. Не знаю, как у вас, но в Идзу этот постулат опровергнут.

Тем обиднее, что японцы очень странно продумали логистику. Официальные автобусы из Токио уходят в 5 утра, на поездах формально можно путешествовать только после 14 дней пребывания. То же самое с ходьбой и марафоном в Саппоро. Казалось бы, показывай страну, создавай картинку. Но нет, видимо, распространение заразы для островитян страшнее тайфуна.

Шаг назад?

Ну и чем еще хорош сегодняшний день — мы увезли с велотрека медаль. Хотя по сравнению с Рио-2016 это шаг назад — там было серебро. С другой стороны — на последнем чемпионате мира было «дерево». Выше головы наши девчонки не прыгнули, но и свое место на подиуме сохранили. В целом это можно считать добротным итогом. Жаль, что китаянки, которым мы уступили всего год назад в борьбе за бронзу 0,095 секунды, сегодня уже взяли золото. Как они усилились перед этой Олимпиадой — знает только их сборная и китайская медицина.

Шансов на победу у Войновой и Шмелевой сегодня не было. В квалификации утром наши показали 4-е время и попали в основном раунде на Мексику. Проехали почти в одни секунды, показав 32,249. Но китаянки и немки были очень далеко. Фридрих и Грабош установили время в районе 31,9, а Чжун и Бао неожиданно для всех выдали мировой рекорд — 31,804.

Наши, таким образом, вышли в бронзовый заезд против голландок — и там проблем не встретили. Отличный старт, и уже на первом круге Анастасия и Дарья везли соперницам полсекунды. На последнем отрезке россиянки чуть сдали, но остались впереди.

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БРОНЗА!!!

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте !



Первая наша медаль на велотреке!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/VzjoQhDKWi — Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 2, 2021

Стоит отметить, что в последние годы успехи у россиянок были и в личном спринте. Так, Настя Войнова — действующая вице-чемпионка мира. Так что шанс на более драгоценную медаль еще есть. 6—8 августа, под занавес Игр.

В финале Китай обыграл Германию и завоевал уже 28-е золото на Олимпиаде в Токио. Американцы в семи золотых медалях позади, и кажется, что судьба общекомандного первого места на этих Играх еще не предрешена.

Россия же делает ставку на общее количество медалей. Их у нас 47 против 61 у США и 58 у Китая. И первая из этих 47 — в велотреке. Учитывая то, что это не наш вид, а трассу в Крылатском пытались закрыть, все еще неплохо закончилось.