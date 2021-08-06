Девять российских легкоатлетов из десяти закончили выступление в Токио.

Олимпиада-2020. Женщины. Ходьба. 20 км

1. Антонелла Палсамо (Италия) — 1:29.12

2. Сандра Аренас (Колумбия) — 1:29.37

3. Лю Хон (Китай) — 1:29.57...

16. Эльвира Хасанова (Россия) — 1:31.58

Перед началом Олимпийских игр мы рассчитывали, что едва ли не каждый российский легкоатлет будет бороться за медали. Повтори они все личные рекорды — это было бы абсолютно реально. Но в Японию на команду обрушилось какое-то катастрофическое невезение.

После двух попыток в квалификации снялась Дарья Клишина — травма.

Потом на разминке прямо накануне забега оторвался кусочек ахилла у Сергея Шубенкова.

И только обиднее оттого, что результаты в женской длине и мужских барьерах были отнюдь не запредельными. Оба наших спортсмена могли претендовать как минимум на медали.

Идем дальше. Василия Мизинова сняли по ходу захода на 20 км за четыре нарушения.

В высотном секторе случился взрыв результатов — и Михаил Акименко с Ильей Иванюком остались не у дел.

Нормальные результаты показали многоборец Илья Шкуренев и молотобоец Валерий Пронкин. Не личные рекорды, но и не провалились точно. Оба в топ-8. Но до медалей было далековато.

Единственный пока наш призер — Анжелика Сидорова. Она блестяще сражалась в шесте и в итоге стала второй. Причем после этого серебра спортсменка плакала. Она приехала сюда за золотом и вполне могла его выиграть.

Китаянки сенсационно проиграли ходьбу

Помимо серебра Сидоровой поводов для радости у нас тут не было совсем. Поэтому с особым волнением ожидался женский заход на 20 км в Саппоро. Да-да, ходьба и марафоны вынесены туда.

Несмотря на всю неоднозначность российской спортивной ходьбы, весь мир знает: наша школа — очень крутая. Это заметно, например, по технике. Которую никакой допинг поставить не поможет.

Российскую сборную в Токио представляла 21-летняя Эльвира Хасанова. Она не первый и даже не второй номер в стране. Но только у нее был нейтральный статус. И даже при таких раскладах ее результаты были одними из лучших в мире. Только другие россиянки и отряд китаянок в этом году шли 20 км быстрее Эльвиры.

Хасанова, несмотря на отсутствие опыта и сумасшедшие погодные условия (днем в Японии даже 15 минут на улице находиться невозможно, не то что лететь в темпе на грани), начала очень бодро. С каждым километром группа лидеров становилась меньше, а Эльвира героически держалась. За 6 км до финиша она была в секунде от лидера, и надежда на долгожданную сенсацию в легкой атлетике начала теплиться.

Но ровно в тот момент, когда стало по-настоящему интересно, спортсменку из Мордовии накрыло. По такой жаре — это неудивительно. О чем говорить, если поплыли даже все три китаянки. В итоге на 16 км россиянка проигрывала лидеру уже 19 секунд, на 18 км — почти 1,5 минуты, а на финише — 2,46. Это 16-е место.

Сенсационная победа у Антонеллы Пальмизано из Италии. Результат по сезону у которой был на полсекунды хуже, чем у Хасановой...

Ждем финала Ласицкене

Теперь у российской легкой атлетики остался один-единственный шанс завершить турнир более или менее бодро. Это, конечно же, финал женской высоты с участием трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене.

По ходу сезона у нее все шло, мягко говоря, не по плану. Квалификация в Токио тоже получилась на грани — 1,95 м были взяты только с третьей попытки. А Ярослава Могучих с Украины, например, просто порхает над стадионами.

Но Ласицкене — один из главных бойцов в мировой легкой атлетике. Сколько раз она выгрызала свое, когда к этому не было никаких предпосылок, — не сосчитать. Поэтому будем верить в Машу до последнего.

Да и что нам еще остается?