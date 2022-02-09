Россиянин Ейбог не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Россиянин Даниил Ейбог не смог выйти в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.

В шестом четвертьфинальном забеге Ейбог занял четвертое место и не попал в полуфинал напрямую. Также он не попал в двойку лучших спортсменов среди всех занявших четвертые места в своих забегах, в связи с чем спортсмен вынужден завершить выступления.

В полуфинале на дистанции 1500 м сборную России представят два спортсмена: Денис Айрапетян и Семен Елистратов.

Полуфинал на дистанции 1500 м состоится сегодня, 9 февраля. Начало запланировано на 15.29 (мск).