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Сегодня, 14:31

Россиянин Ейбог не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Иван Торопцев
Корреспондент

Россиянин Даниил Ейбог не смог выйти в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.

В шестом четвертьфинальном забеге Ейбог занял четвертое место и не попал в полуфинал напрямую. Также он не попал в двойку лучших спортсменов среди всех занявших четвертые места в своих забегах, в связи с чем спортсмен вынужден завершить выступления.

В полуфинале на дистанции 1500 м сборную России представят два спортсмена: Денис Айрапетян и Семен Елистратов.

Полуфинал на дистанции 1500 м состоится сегодня, 9 февраля. Начало запланировано на 15.29 (мск).

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
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