Рабинер — о матче с Данией.

Хоккей. Олимпийские игры-2022

Группа B

Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2.

Вратари: Диков (58:08 — 59:54) — Федотов.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 16 (3+5+8) — 33 (6+18+9).

Судьи: Кэмпбелл, Франо.

11 февраля. Пекин. Национальный. 907 зрителей

Жамнов очень недоволен игрой

Конечно, я понимал, что Алексей Жамнов после такой игры будет не только хвалить сборную России. Но, выйдя с весьма сумрачным видом в смешанную зону спустя довольно продолжительное время после матча, он прямо разнес ее за игру в атаке!

«Не выполнили игровое задание» (это он повторил несколько раз), «не контролировали шайбу в зоне атаки», «не закрывали пятак — вратарь все броски видел», «с командой в раздевалке серьезно поговорили». Из-за собрания журналистам и пришлось главного тренера подождать. Но не напрасно — общих слов и банальностей мы от Жамнова не услышали.

Конкретные фамилии при этом названы не были, что правильно. Правильна, на мой взгляд, и публичная критика в целом, потому что нормальным такой хоккей с таким соперником назвать язык не поворачивается. Не соглашусь и с теми, кто считает, будто тем самым Жамнов валит вину на команду и снимает ее с себя. Нет, он дает понять, какой хоккей хочет видеть. Или делает вид, что хочет? Это мы узнаем позже.

Хорошо, конечно, что выиграли. Еще лучше, что замечательный Иван Федотов и Ко засушили второй «сухарь». Но это ведь реально невозможно было смотреть. Второй раз подряд. В турнир уже должны были вкатиться, ссылок на долгое отсутствие игровой практики больше быть не может.

Любопытно, что после первого матча Жамнов был скорее удовлетворен. Тогда, по всей видимости, штаб после месячного игрового простоя команды ничего в созидании от нее и не ждал — результат был явно на первом плане. Теперь ожидания появились. В отличие от игры. И поэтому реакция главного тренера оказалась прямо противоположной той, что была два дня назад. Специально спросил североамериканских коллег, с которыми тренер общался после нас, — им он сказал абсолютно то же самое.

Несколько часов спустя Швейцария с Чехией не смогут определить победителя в овертайме, и это обеспечит России досрочное первое место в группе. С ее-то минималистичными 3:0 (из которых один гол — в пустые ворота) в двух матчах!

Это первое место — то есть отсутствие дополнительного матча за выход в четвертьфинал — нам обеспечили Федотов и командная игра в обороне. Кстати, капитан сборной Дании Петер Регин в микст-зоне всех развеселил. Когда он (причем без предшествующего вопроса о голкипере соперников) назвал его «феноменальным», его спросили, знал ли он Ивана раньше. Регин ответил, что только слышал фамилию. И добавил, что он похож на «того большого парня из Магнитогорска».

— Кошечкина, — напомнили мы фамилию.

— Да, Кошечкина! — обрадовался Регин. — Более того, когда я его увидел — подумал, что это Кошечкин и есть!

Ну, хоть чему-то можно веселиться после такого матча.

Еще один гол «энерджи лайн» доказал: пока можем только «закапывать»

В первом периоде с созиданием вообще был какой-то даже не мрак, а непролазная тьма. Всего 6-3 по броскам, два из которых — в последней смене, единственной за первую двадцатиминутку, когда Россия контролировала шайбу в чужой зоне. А за первые 19 минут с Данией (Данией!) — четыре броска, причем ни одного опасного!

Это было в чистом виде продолжение матча со Швейцарией. До первого перерыва не было ни изменений в звеньях, ни какого-либо прогресса в игре. Оставалось надеяться, что, допустим, в третьем периоде скажется преимущество в «физике» — наша команда намного моложе, да и не зря же в Новогорске пахали в двухразовом режиме.

В третьем, забегая вперед, будет то же самое. А вот во втором стало лучше — соотношение бросков в нем 18-5 говорит об этом красноречиво. В первом перерыве Жамнов впервые на турнире сделал перестановки в звеньях. Ткачев отправился наверх к Грицюку и Галиеву (причем занял место в центре), Семенов опустился к Андронову и Чибисову. Впрочем, не могу сказать, что смена сочетаний принесла российской команде какую-то реальную пользу. К этому времени уже выбыл в первой же своей смене из-за травмы верхней части тела (так ее официально обозначил Жамнов) тринадцатый форвард сборной Каюмов, и эта травма с трибуны выглядела очень скверно.

Скорее сказалось то, что датчане перестали держать темп, в результате чего шесть минут из двадцати во втором периоде были проведены в большинстве. Да, без какой-либо конкретики, но вымотало это датчан изрядно, и россияне весь период нагнетали давление — без изысков, но рьяно. Численное преимущество, в конце концов, можно не реализовать, но соперник за эти две минуты «наестся» — и будет хороший шанс его додушить. А уж если это минуты четыре подряд, как в нашем случае...

11 февраля. Пекин. Дания — Россия — 0:2. Фото Reuters

Еще через две минуты Павел Карнаухов и забьет гол, оказавшийся победным. Кстати, армеец был в этом матче среди наших всего лишь 16-м, пятым с конца, среди полевых игроков по игровому времени — 12 минут и 39 секунд. Но его хватило 24-летнему рабочему форварду для того, чтобы «закопать» свою шайбу на добивании после собственного же броска. И выдать целый фонтан эмоций — так этого гола ждали.

Тут вспомнилась предматчевая аналитика моего коллеги Дмитрия Лукашова — в частности, о том, что голкипер Фредерик Диков (интересно, что в первом матче чехов обыграл другой, Себастьян Дам, но датский штаб, несмотря на победу, пошел на чередование голкиперов) плохо контролирует отскоки. Не могу сказать, что это происходило регулярно, но в этой ситуации — произошло.

Подумалось, что только так забивать, «закапывать», мы пока и можем. Как и в первом матче, исход игры решило третье звено Воронков — Карнаухов — Слепышев, которое в репортерских кругах уже прозвали «тройка шкафов». Наша «энерджи лайн», как назвали бы такое звено в НХЛ, чувствует себя в своей стихии. А вот с «кружевами» как-то совсем не складывается.

Что делать с первым звеном?

Этих «кружев», собственно, можно ожидать только от первого звена, но на его счету, включая восемь минут в большинстве с Данией и две со Швейцарией, — ноль очков. Повторяю: с Данией и Швейцарией! Вряд ли дальше у нас будет хоть один соперник проще.

Причем яркие эпизоды из всей тройки Вадима Шипачева выдавал только Никита Гусев. Капитан же, лучший с огромным отрывом бомбардир КХЛ, получивший достаточно игрового времени — 38 минут и 49 секунд за две игры, снова ничем особенным себя не проявил. Понятно, сейчас никому и в голову не придет сажать его в запас, как это было в Пхенчхане, — теперь это лидер команды. Но в 2022-м в атаке сборной нет Дацюков, Капризовых, Ковальчуков, Мозякиных; Гусев стал на четыре года старше. Если не Шипачев, то кто?

И коль скоро в двух первых матчах первое звено не «вывезло», логично подумать о переменах в звеньях. Недаром в Новогорске, да и на первых тренировках в Пекине Шипачева с Гусевым (когда-то шикарно игравших в тройке СКА и сборной с Евгением Дадоновым, но это было давно) штаб разделял. В итоге все-таки соединил, но сама эта идея говорит о том, что с самого начала у них в сочетании клеилось не вполне.

Какие же есть варианты — если все-таки развести Шипачева с Гусевым по разным звеньям? Тогда к Вадиму однозначно переходит его партнер по тройке в «Динамо» Станислав Галиев. Гусева же будет «центрить», вероятнее всего, Владимир Ткачев. А третьим в этом звене может сыграть Григоренко, давний партнер Никиты еще по «Красной Армии». На бумаге такая тройка выглядит вполне боеспособной.

Не забудем и о Сергее Плотникове, который, по словам Жамнова, уже готов играть и с Чехией будет на льду. Непосредственно он заменит, понятно, травмированного Каюмова, но в каком звене окажется? За день до игры с Данией он катался в белой форме с первой тройкой. Многие сочли это за намек. Но сегодня ничего не произошло; более того, Плотников, задержавшийся вместе с Анисимовым в Москве из-за положительного теста, снова не разделся на игру. Однако завтра будет по-другому.

Плотникова могут поставить к Гусеву с Шипачевым, придав этому звену мускулы. Мы помним, что подобное уже было на Кубке Первого канала, когда с ними неожиданно вышел Андрей Чибисов. Плотников и по опыту, и по мастерству соответствует Никите и Вадиму в гораздо большей степени.

Михаил Григоренко в этом случае перейдет во второе звено (ниже — вряд ли) и заменит там, вероятно, Арсения Грицюка. 20-летний форвард «Авангарда» пока все-таки тушуется и на топ-6 нападающих сборной не вытягивает. Его партнер по сочетанию Кирилл Семенов уже отправился в четвертую тройку, тем же путем (а скорее, на роль 13-го форварда с учетом добавления Плотникова) может проследовать и Грицюк.

Если же штаб решит разбить Шипачева и Гусева, то Плотников может сыграть с капитаном и Галиевым, зачищая для них пятак. То есть, если Жамнов пойдет на перемены (а он все-таки не выглядит консервативным российским специалистом, чтобы держать, как Зинэтула Билялетдинов, Овечкина с Малкиным весь Сочи-2014 в одном звене), два возможных варианта на игру с Чехией выглядят так: Гусев — Шипачев — Плотников, Галиев — Ткачев — Григоренко либо Галиев — Шипачев — Плотников, Гусев — Ткачев — Григоренко.

Но не стал бы исключать, что вместо травмированного Каюмова будет заявлен Артем Анисимов. И тогда, учитывая умение ярославца эффективно играть центра с двумя яркими краями (Панарин — Кейн в «Чикаго», Кучеров — Гусев в сборной на ЧМ-2019, то есть недавно), появляется еще масса опций.

У вас голова еще не закружилась? Если да — понимаю. Но надо же что-то делать. Так, как дела обстоят в атаке сейчас, оставлять нельзя. Тем более что третий период стал не развитием второго, а фактически повторением первого. И никакая теоретическая «физика» нам не помогла.

В нем сборная России, по сути дела, обороняла 1:0 с Данией! Не стремилась забить вторую шайбу, а пыталась отстоять преимущество в одну! Понятно, что нельзя жить прошлым, тем более советским, но представить себе такое еще не так давно было сложно. С другой стороны, лучше так, чем как у Чехии, которая взяла с теми же датчанами и швейцарцами два очка.

Но ведь и мы могли потерять победу и со Швейцарией, и с Данией. Во втором периоде при всем нашем преимуществе грубо ошибся в средней зоне талантливый Никишин, и Никлас Йенсен выскочил «один в ноль», но Федотов не позволил бомбардиру «Йокерита» сравнять счет. А в третьем тот же Йенсен в большинстве не попал в пустой угол.

Преимущество по броскам у России в итоге сложилось двукратное (33-16) но сказать, что победила наша команда с запасом, будет большим преувеличением. Гол Семенова в пустые ворота снял напряжение, которое было до последнего момента.

Как хочет играть сборная?

И тут мы подходим к главному вопросу. Все-таки сборная сыграла в двух первых матчах в соответствии или вопреки установке штаба? Ведь не только голов было мало, но и умного, через пас, входа в чужую зону почти не было — большей частью, как в старой, «доевропейской», НХЛ, вбрасывали. А уж о каруселях внутри нее можно было только мечтать.

Все, что мы видели, читали и слышали до матча с Данией — подбор игроков, слова Гусева о «североамериканском стиле», высказывание скаута сборной Владимира Малахова, что сейчас даже креативщики должны бегать и толкаться, наконец, вчерашние тезисы Сергея Федорова в общении с репортерами, — говорило о том, что мы и приехали сюда играть не во что-то изысканно-комбинационное, а в простое, как правда, «бей-беги». В аналог того, что показывал ЦСКА времен Игоря Никитина, как раз с чем-то подобным и выигравший Кубок Гагарина.

Особенно бросились в глаза формулировки Федорова между матчами со Швейцарией и Данией. Из его слов стало понятно, что у тренеров претензии к игрокам чуть ли не противоположного характера, чем у нас, дилетантов, — в ИЗЛИШНЕМ креативе!

— Нам нужно меньше креатива в атаке, в прошлой игре перебрали с креативом, — говорил он. — Мы не добрали те броски, которые могли нанести в ситуациях «два в один», «три в два». Нужны четкие действия в зоне нападения. Если есть возможность бросать — нужно это делать. Если нужно закрыть вратаря, то надо выполнять задание.

Вот так! Хотя вроде бы — Федоров, «Русская пятерка», «Детройт», интеллектуальный хоккей, «Харт Трофи»... Лишнее подтверждение, что не нужно путать игрока с тренером, и последний исходит из того материала, который у него есть. Тем более что Папа Федс, как его называл Александр Овечкин во времена их совместной игры за «Вашингтон», — всего лишь член штаба.

Но ведь не только он, но и Жамнов, и Гончар играли в шикарный атакующий хоккей. Просто они рассудили, что сейчас его показывать и при этом давать результат некем. И сделали ставку на другое. Кто-то говорит, что игра изменилась. Но главное клубное соревнование-то, Кубок Стэнли, два года подряд выигрывает комбинационная «Тампа»...

Матч с Чехией, который, как теперь выяснилось, не будет иметь турнирного значения, в связи с этим перестает быть стопроцентно показательным. Теперь можно играть раскованно, без риска быть за это сурово наказанным.

И все же именно в таком, полутренировочном, режиме станет более понятно, в какой же именно хоккей хочет играть в Пекине сборная России. Мы выясним, лукавил ли Жамнов, выйдя с такими словами к прессе после матча с Данией, либо расстройство от игры в нем действительно превалирует над радостью от цифр на табло. Если даже без давления результата мы сыграем в «север — юг», если выражаться североамериканским хоккейным сленгом, или «бей-беги», если без заокеанских красивостей, — значит, точно будем показывать такой хоккей до конца турнира.