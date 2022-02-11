У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
Благодаря победе Чехии над Швейцарией (2:1 Б) сборная России напрямую вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2022 в Пекине.
В группе В, в которой выступает Россия, на данный момент положение команд следующее:
1. Россия, 6 очков, разность шайб — 3-0
2. Дания, 3, 2-3
3. Чехия, 2, 3-3
4. Швейцария, 0, 1-3
По очкам россиян могут догнать только датчане, но ключевой критерий при равенстве очков — победа в личной встрече. Завтра сыграют Швейцария — Дания, Россия — Чехия.
Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Кто же может стать нашим соперником по плей-офф?
Текущий рейтинг «посева» выглядит так:
1. Швеция, 1С, 6 очков (2 матча), разность шайб — 7-3
2. Россия, 1В, 6 (2), 3-0
3. США, 1А, 3 (1), 8-0
4. Финляндия, 2С, 3 (1), 6-2
5. Канада, 2А, 3 (1), 5-1
6. Дания, 2В, 3 (2), 2-3
7. Чехия, 3В, 2 (2), 3-3
8. Латвия, 3С, 0 (1), 2-3
9. Германия, 3А, 0 (1), 1-5
10. Швейцария, 4В, 1 (2), 1-3
11. Словакия, 4С, 0 (2), 3-10
12. Китай, 4А, 0, 0-8
Сетка четвертьфиналов выглядит так:
1 (номер «посева») — победитель матча 8-9
2 — победитель матча 7-10
3 — победитель матча 6-11
4 — победитель матча 5-12
Формально соперником России по четвертьфиналу еще может стать любая сборная, но реально предположить более вероятные варианты.
1. Почти наверняка США, Канада и Финляндия, как и Швеция, наберут не менее 6 очков. Поэтому с учетом нашей небольшой разности шайб у нас меньше шансов получить первый или второй «посев». Для этого, во-первых, нужно обыгрывать Чехию в основное время, во-вторых, надеяться на то, что матчи Канада — США и/или Финляндия — Швеция закончатся в овертайме или в серии буллитов.
2. При этом если не будет сенсаций во вторых матчах Финляндии, Канады и США на групповом этапе, 4-е и 5-е места в рейтинге наверняка займут две команды из этой тройки или Швеция. И, соответственно, никто из них с Россией в четвертьфинале не сыграет.
3. Наиболее вероятный вариант с 3-м местом сборной Алексея Жамнова в рейтинге отправит нас на победителя пары «6-11». 11-й командой может стать почти любой из аутсайдеров турнира, а вот 6-й, скорее всего, будет сборная со второго места из нашей группы. Например, Дания, если завтра победит Швейцарию. Но также может быть и Чехия — в случае ее успеха в игре с Россией и неудачи датчан во встрече со Швейцарией.