У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде

Кажется, худший вариант — это Чехия.

Благодаря победе Чехии над Швейцарией (2:1 Б) сборная России напрямую вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2022 в Пекине.

группе В , в которой выступает Россия, на данный момент положение команд следующее:

1. Россия, 6 очков, разность шайб — 3-0

2. Дания, 3, 2-3

3. Чехия, 2, 3-3

4. Швейцария, 0, 1-3

По очкам россиян могут догнать только датчане, но ключевой критерий при равенстве очков — победа в личной встрече. Завтра сыграют Швейцария — Дания, Россия — Чехия.

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Кто же может стать нашим соперником по плей-офф?

Текущий рейтинг «посева» выглядит так:

1. Швеция, 1С, 6 очков (2 матча), разность шайб — 7-3

2. Россия, 1В, 6 (2), 3-0

3. США, 1А, 3 (1), 8-0

4. Финляндия, 2С, 3 (1), 6-2

5. Канада, 2А, 3 (1), 5-1

6. Дания, 2В, 3 (2), 2-3

7. Чехия, 3В, 2 (2), 3-3

8. Латвия, 3С, 0 (1), 2-3

9. Германия, 3А, 0 (1), 1-5

10. Швейцария, 4В, 1 (2), 1-3

11. Словакия, 4С, 0 (2), 3-10

12. Китай, 4А, 0, 0-8

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер «посева») — победитель матча 8-9

2 — победитель матча 7-10

3 — победитель матча 6-11

4 — победитель матча 5-12

Формально соперником России по четвертьфиналу еще может стать любая сборная, но реально предположить более вероятные варианты.

1. Почти наверняка США, Канада и Финляндия, как и Швеция, наберут не менее 6 очков. Поэтому с учетом нашей небольшой разности шайб у нас меньше шансов получить первый или второй «посев». Для этого, во-первых, нужно обыгрывать Чехию в основное время, во-вторых, надеяться на то, что матчи Канада — США и/или Финляндия — Швеция закончатся в овертайме или в серии буллитов.

2. При этом если не будет сенсаций во вторых матчах Финляндии, Канады и США на групповом этапе, 4-е и 5-е места в рейтинге наверняка займут две команды из этой тройки или Швеция. И, соответственно, никто из них с Россией в четвертьфинале не сыграет.

3. Наиболее вероятный вариант с 3-м местом сборной Алексея Жамнова в рейтинге отправит нас на победителя пары «6-11». 11-й командой может стать почти любой из аутсайдеров турнира, а вот 6-й, скорее всего, будет сборная со второго места из нашей группы. Например, Дания, если завтра победит Швейцарию. Но также может быть и Чехия — в случае ее успеха в игре с Россией и неудачи датчан во встрече со Швейцарией.